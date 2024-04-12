Украина вернула тела 99 погибших военных

В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули еще 99 тел павших защитников.

В Украину вернули тела защитников

Отмечается, что репатриировать удалось:

77 тел военных, воевавших на Донецком направлении;

20 тел воинов, воевавших на Запорожском направлении;

2 тела воинов, воевавших на Харьковском направлении.

Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших, пишет координационный штаб. Поделиться

После идентификации тела наших военнослужащих будут переданы семьям для достойного захоронения.

Что известно о возвращении тел погибших военных

Россия и Украина регулярно производят обмен телами. Во время последнего репатриационного мероприятия.

Так 29 марта были возвращены тела 121 погибшего защитника.

Как рассказывал в августе 2023 года руководитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Юрий Таранюк, Россия передает Украине тела бойцов, которых официально признавали пленными. Хотя никаких сообщений об ухудшении их здоровья или тяжелом состоянии не было. Это подвергает сомнению качество работы или наличие у врага медицинской комиссии.

Напомним, что на 1 марта, по данным омбудсмена Дмитрия Лубинца, в Украине удалось идентифицировать более 2800 тел и фрагментов тел погибших украинских военнослужащих.