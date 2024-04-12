Україна повернула тіла 99 загиблих військових

До України за результатами репатріаційних заходів повернули ще 99 тіл полеглих оборонців.

В Україну повернули тіла захисників

Зазначається, що репатріювати вдалось:

77 тіл військових, які воювали на Донецькому напрямку;

20 тіл воїнів, які воювали на Запорізькому напрямку;

2 тіла воїнів, які воювали на Харківському напрямку.

Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих, — пише координаційний штаб. Поширити

Після ідентифікації тіла наших військовослужбовців будуть передані родинам для гідного поховання.

Що відомо про повернення тіл загиблих військових

Росія та Україна регулярно проводять обмін тілами. Під час останнього репатріаційного заходу.

Так 29 березня було повернуто тіла 121 загиблого оборонця.

Як розповідав в серпні 2023 року керівник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк, Росія передає Україні тіла бійців, яких офіційно визнавали полоненими. Хоча жодних повідомлень про погіршення їхнього здоров'я чи тяжкий стан не було. Це ставить під сумнів якість роботи чи наявність у ворога медичної комісії.

Нагадаємо, що станом на 1 березня, за даними омбудсмена Дмитра Лубінця, в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл та фрагментів тіл загиблих українських військовослужбовців.