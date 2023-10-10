С учетом опыта прошлой осени-зимы, когда Россия шесть месяцев подряд наносила удары по энергетической инфраструктуре, Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания.

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, комментируя перспективы, как Украина будет переживать текущий осенне-зимний период.

Это, по его словам, один из самых главных вопросов, который очень волнует граждан.

Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы по восстановлению работоспособности киевских ТЭЦ, - отметил Попко. Поделиться

Он отметил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры

Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире), – отметил глава КМВА. Поделиться

Кроме того, были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире.

Наши приоритеты в этом году – физическая защита важных объектов и резервирование сетей, отметил Попко. Поделиться

В то же время, по его словам, это будет консолидация усилий – противовоздушной обороны, власти, энергетиков и коммунальных служб.

В Киеве начали подключать отопление

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица уже начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры – больницы, школы, сады. Подключение производится по заявкам их руководителей.

Что касается коммунальной сферы, жилых домов - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло.

Мэр отметил, что когда трое суток среднесуточная температура будет ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, тогда начнут подключать и коммунальные здания.

Тогда же по их заявкам подключат и дома ОСМД, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), ведомственные.