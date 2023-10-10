З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли Росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.

Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.

Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ, - зазначив Попко. Поширити

Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі), - зазначив голова КМВА. Поширити

Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків - також вперше у світі.

Наші пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж, - зазначив Попко. Поширити

Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.

У Києві почали підключати опалення

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки. Підключення відбувається за заявками їхніх керівників.

Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

Мер зазначив, що коли три доби середньодобова температура буде нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, тоді розпочнуть підключати і комунальні будівлі.

Тоді ж за їхніми заявками підключать й будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), відомчі.