З урахуванням досвіду минулої осені-зими, коли Росія шість місяців поспіль завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі, Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення.
Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.
Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.
Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури
Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків - також вперше у світі.
Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.
У Києві почали підключати опалення
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - лікарні, школи, садки. Підключення відбувається за заявками їхніх керівників.
Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.
Мер зазначив, що коли три доби середньодобова температура буде нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, тоді розпочнуть підключати і комунальні будівлі.
Тоді ж за їхніми заявками підключать й будинки ОСББ, житлово-будівельних кооперативів (ЖБК), відомчі.
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