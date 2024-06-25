Европейский суд по правам человека признал российские власти ответственными за практику систематического нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ЕСПЧ приняло историческое решение.

Лубинец подчеркнул, что Украина выиграла первый из трех исков против страны-агрессорки в ЕСПЧ.

Это длилось еще с 2014 года, тогда Украина подала первую жалобу. Вторая и третья были в 2015 и 2018 годах соответственно. Эта победа означает, что наше государство доказало существование системных нарушений прав человека на ТОТ Крыма с 2014 года. Речь идет о: незаконном задержании украинцев и крымских татар на полуострове; принудительной паспортизации наших граждан; забора мирных собраний и протестов; дискриминацию крымских татар; нарушение прав политзаключенных, жестокого обращения с ними и другие, - отметил Лубинец. Поделиться

Омбудсмен подчеркнул, что решение ЕСПЧ доказательство коварной лжи России по соблюдению прав человека в Крыму.

Также это один из шагов по привлечению виновных к ответственности и восстановлению справедливости, - отметил Лубинец. Поделиться

В чем признали Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

По словам уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Маргариты Сокоренко, Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.

В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:

исчезновений и отсутствия эффективного расследования;

жестокого обращения и незаконных задержаний;

незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;

принудительной смены украинского гражданства на российское;

систематических массовых обысков;

принудительного перемещения на территорию России осужденных;

нападения и преследования религиозных лидеров, не принадлежавших к РПЦ, обыскам и конфискации имущества;

закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов;

запреты мирных собраний и протестов;

экспроприации частного имущества;

закрытие украинских и крымскотатарских классов;

нарушений права на свободу на передвижение между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;

дискриминации крымских татар

нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними.