Украина выиграла у ЕСПЧ дело против России по Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Украина выиграла у ЕСПЧ дело против России по Крыму

Дмитрий Лубинец
ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человека признал российские власти ответственными за практику систематического нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Решение ЕСПЧ признало Россию ответственной за нарушения прав человека в оккупированном Крыму, включая незаконные задержания, дискриминацию и жестокое обращение с политзаключенными.
  • Победа Украины является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности и восстановлению справедливости на оккупированной территории Крыма и Севастополя.
  • Решение ЕСПЧ подтверждает существование системных нарушений прав человека на территории Крыма, начиная с 2014 года, и является историческим для Украины.
  • Украина доказала административную практику нарушений со стороны России, включая отсутствие расследований, принудительную паспортизацию, нарушения прав политзаключенных и дискриминацию крымских татар.
  • Решение международного суда признало Россию ответственной за политику систематических нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь.

ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ЕСПЧ приняло историческое решение.

Лубинец подчеркнул, что Украина выиграла первый из трех исков против страны-агрессорки в ЕСПЧ.

Это длилось еще с 2014 года, тогда Украина подала первую жалобу. Вторая и третья были в 2015 и 2018 годах соответственно. Эта победа означает, что наше государство доказало существование системных нарушений прав человека на ТОТ Крыма с 2014 года. Речь идет о: незаконном задержании украинцев и крымских татар на полуострове; принудительной паспортизации наших граждан; забора мирных собраний и протестов; дискриминацию крымских татар; нарушение прав политзаключенных, жестокого обращения с ними и другие, - отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что решение ЕСПЧ доказательство коварной лжи России по соблюдению прав человека в Крыму.

Также это один из шагов по привлечению виновных к ответственности и восстановлению справедливости, - отметил Лубинец.

В чем признали Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму

По словам уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Маргариты Сокоренко, Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.

В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:

  • исчезновений и отсутствия эффективного расследования;

  • жестокого обращения и незаконных задержаний;

  • незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;

  • принудительной смены украинского гражданства на российское;

  • систематических массовых обысков;

  • принудительного перемещения на территорию России осужденных;

  • нападения и преследования религиозных лидеров, не принадлежавших к РПЦ, обыскам и конфискации имущества;

  • закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов;

  • запреты мирных собраний и протестов;

  • экспроприации частного имущества;

  • закрытие украинских и крымскотатарских классов;

  • нарушений права на свободу на передвижение между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;

  • дискриминации крымских татар

  • нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними.

Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала Россию ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь, - подчеркнула Сокоренко.

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