Европейский суд по правам человека признал российские власти ответственными за практику систематического нарушения прав человека на территории оккупированного Крыма.
Главные тезисы
- Решение ЕСПЧ признало Россию ответственной за нарушения прав человека в оккупированном Крыму, включая незаконные задержания, дискриминацию и жестокое обращение с политзаключенными.
- Победа Украины является важным шагом на пути к привлечению виновных к ответственности и восстановлению справедливости на оккупированной территории Крыма и Севастополя.
- Решение ЕСПЧ подтверждает существование системных нарушений прав человека на территории Крыма, начиная с 2014 года, и является историческим для Украины.
- Украина доказала административную практику нарушений со стороны России, включая отсутствие расследований, принудительную паспортизацию, нарушения прав политзаключенных и дискриминацию крымских татар.
- Решение международного суда признало Россию ответственной за политику систематических нарушений прав и свобод человека на временно оккупированной территории АР Крым и Севастополь.
ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, ЕСПЧ приняло историческое решение.
Лубинец подчеркнул, что Украина выиграла первый из трех исков против страны-агрессорки в ЕСПЧ.
Омбудсмен подчеркнул, что решение ЕСПЧ доказательство коварной лжи России по соблюдению прав человека в Крыму.
В чем признали Россию виновной в нарушении прав человека в оккупированном Крыму
По словам уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Маргариты Сокоренко, Украина доказала существование систематических нарушений прав человека с начала оккупации российскими террористами Крыма в феврале 2014 года.
В частности, суд установил единогласно, что Украина доказала существование со стороны России административной практики:
исчезновений и отсутствия эффективного расследования;
жестокого обращения и незаконных задержаний;
незаконного распространения российского законодательства, в результате чего суды в Крыму не могут считать установленными в соответствии с законом;
принудительной смены украинского гражданства на российское;
систематических массовых обысков;
принудительного перемещения на территорию России осужденных;
нападения и преследования религиозных лидеров, не принадлежавших к РПЦ, обыскам и конфискации имущества;
закрытие нероссийских медиа, в том числе украинских и крымскотатарских телестанций, а также преследование журналистов;
запреты мирных собраний и протестов;
экспроприации частного имущества;
закрытие украинских и крымскотатарских классов;
нарушений права на свободу на передвижение между оккупированной территорией Крыма и материковой частью Украины;
дискриминации крымских татар
нарушений прав политических заключенных, невозможности их возвращения в Украину и жестокого обращения с ними.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-