Європейський суд з прав людини визнав російську владу відповідальною за практику систематичного порушення прав людини на території окупованого Криму.
Головні тези:
- Україна виграла справу проти Росії у ЄСПЛ щодо порушень прав людини в окупованому Криму.
- Рішення ЄСПЛ є історичним та свідчить про систематичні практики порушення прав на території, що перебуває під російським контролем з 2014 року.
- Росія визнана відповідальною за різноманітні порушення прав людини на окупованій території Криму, зокрема незаконні затримання, дискримінацію та жорстоке поводження з політв'язнями.
- Україна довела систематичні порушення прав людини в Криму з боку Росії, отримавши першу перемогу у трьох позовах до ЄСПЛ.
- Рішення міжнародного суду є кроком на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя.
ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в окупованому Криму
За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, ЄСПЛ прийняв історичне рішення.
Лубінець підкреслив, що Україна виграла перший з трьох позовів проти країни-агресорки у ЄСПЛ.
Омбудсмен підкреслив, що рішення ЄСПЛ доказ підступної брехні Росії щодо дотримання прав людини в Криму.
У чому визнали Росію винною під час порушень прав людини в окупованому Криму
За словами уповноваженої у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України Маргарити Сокоренко, Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації російськими терористами Криму в лютому 2014 року.
Зокрема суд встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:
зникнень й відсутності ефективного розслідування;
жорстокого поводження та незаконних затримань;
незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;
примусової зміни українського громадянства на російське;
систематичних масових обшуків;
примусового переміщення на територію Росії засуджених;
нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуків та конфіскації майна;
закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, а також переслідування журналістів;
заборони мирних зібрань та протестів;
експропріації приватного майна;
закриття українських та кримськотатарських класів;
порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;
дискримінації кримських татар
порушень прав політичних в'язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними.
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