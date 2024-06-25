Україна виграла у ЄСПЛ справу проти Росії щодо Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна виграла у ЄСПЛ справу проти Росії щодо Криму

Дмитро Лубінець
ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини визнав російську владу відповідальною за практику систематичного порушення прав людини на території окупованого Криму.

Головні тези:

  • Україна виграла справу проти Росії у ЄСПЛ щодо порушень прав людини в окупованому Криму.
  • Рішення ЄСПЛ є історичним та свідчить про систематичні практики порушення прав на території, що перебуває під російським контролем з 2014 року.
  • Росія визнана відповідальною за різноманітні порушення прав людини на окупованій території Криму, зокрема незаконні затримання, дискримінацію та жорстоке поводження з політв'язнями.
  • Україна довела систематичні порушення прав людини в Криму з боку Росії, отримавши першу перемогу у трьох позовах до ЄСПЛ.
  • Рішення міжнародного суду є кроком на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополя.

ЄСПЛ визнав Росію винною у порушенні прав людини в окупованому Криму

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, ЄСПЛ прийняв історичне рішення.

Лубінець підкреслив, що Україна виграла перший з трьох позовів проти країни-агресорки у ЄСПЛ.

Це тягнулося ще з 2014 року, тоді Україна подала першу скаргу. Друга та третя були у 2015 та 2018 роках відповідно. Ця перемога означає, що наша держава довела існування системних порушень прав людини на ТОТ Криму з 2014 року. Йдеться про: незаконні затримання українців та кримських татар на півострові; примусовому паспортизацію наших громадян; забору мирних зібрань та протестів; дискримінацію кримських татар; порушення прав політвʼязнів, жорстокого поводження з ними та інші, — зазначив Лубінець.

Омбудсмен підкреслив, що рішення ЄСПЛ доказ підступної брехні Росії щодо дотримання прав людини в Криму.

Також це один із кроків на шляху притягнення винних до відповідальності та відновлення справедливості, — зазначив Лубінець.

У чому визнали Росію винною під час порушень прав людини в окупованому Криму

За словами уповноваженої у справах Європейського суду з прав людини у Міністерстві юстиції України Маргарити Сокоренко, Україна довела існування систематичних порушень прав людини з початку окупації російськими терористами Криму в лютому 2014 року.

Зокрема суд встановив одноголосно, що Україна довела існування з боку Росії адміністративної практики:

  • зникнень й відсутності ефективного розслідування;

  • жорстокого поводження та незаконних затримань;

  • незаконного поширення російського законодавства, в результаті чого суди в Криму не можуть вважати такими, що встановлені відповідно до закону;

  • примусової зміни українського громадянства на російське;

  • систематичних масових обшуків;

  • примусового переміщення на територію Росії засуджених;

  • нападів та переслідування релігійних лідерів, які не належали до РПЦ, обшуків та конфіскації майна;

  • закриття неросійських медіа, в тому українських та кримськотатарських телестанцій, а також переслідування журналістів;

  • заборони мирних зібрань та протестів;

  • експропріації приватного майна;

  • закриття українських та кримськотатарських класів;

  • порушень права на свободу на пересування між окупованою територією Криму та материковою частиною України;

  • дискримінації кримських татар

  • порушень прав політичних в'язнів, неможливості їх повернення в Україну та жорстокого поводження з ними.

Це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Росію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь, — підкреслила Сокоренко.

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