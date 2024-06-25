Це тягнулося ще з 2014 року, тоді Україна подала першу скаргу. Друга та третя були у 2015 та 2018 роках відповідно. Ця перемога означає, що наша держава довела існування системних порушень прав людини на ТОТ Криму з 2014 року. Йдеться про: незаконні затримання українців та кримських татар на півострові; примусовому паспортизацію наших громадян; забору мирних зібрань та протестів; дискримінацію кримських татар; порушення прав політвʼязнів, жорстокого поводження з ними та інші, — зазначив Лубінець.