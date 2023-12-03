Украинцы на территории ЕС столкнулись с тяжелым выбором — NYT

Украинские переселенцы на территории стран ЕС сейчас столкнулись с тяжелым выбором, возвращаться ли домой, где идет развязанная Кремлем преступная война, или окончательно оставаться жить в Европе.
Что известно о ситуации с украинскими переселенцами в ЕС
В материале издания также отмечается, что в последнее время общественное мнение в общественном пространстве ЕС наполнено негативом по отношению к иммигрантам, однако устройство украинцев власти стран ЕС считают успешным шагом.
К примеру, в Германии заявили о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране без привязки к событиям в самой Украине.
Однако авторы материала подчеркивают, что страны ЕС не стали для украинских переселенцев полноценным вторым домом.
В частности, этому помешали проблемы трудоустройства в странах ЕС. В Германии только один из пяти украинцев нашел работу из-за мощной бюрократической системы.
Что известно о желании значительного количества украинских переселенцев остаться в ЕС.
Однако, несмотря на сложности, все больше украинских переселенцев начинают воспринимать страны ЕС в качестве второго дома.
Журналисты издания приводят пример 25-летней Валерии Михайловой. Женщина сама родом из Донецка и увидела войну еще в подростковом возрасте.
Сейчас она в Германии со своей 8-летней дочерью и бойфрендом-марокканцем, которого встретила в Харькове. Теперь пара намерена открыть собственную кондитерскую в Берлине.
Мэр немецкого города Фрайбург, который принял больше украинских беженцев, чем вся Франция, рассказал, что после улучшения стратегической ситуации для Украины на фронте в прошлом году многие украинцы уехали домой, но немало остались.
По его словам, украинцы сейчас сталкиваются с трудным выбором, связанным с желанием вернуть домой.
Однако он также отметил, что украинцы стали ценным активом и могут помочь решить проблему дефицита рабочей силы.
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