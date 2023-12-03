Украинцы на территории ЕС столкнулись с тяжелым выбором — NYT
Категория
Украина
Дата публикации

Украинцы на территории ЕС столкнулись с тяжелым выбором — NYT

Украинцы в ЕС
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Источник:  The New York Times

Украинские переселенцы на территории стран ЕС сейчас столкнулись с тяжелым выбором, возвращаться ли домой, где идет развязанная Кремлем преступная война, или окончательно оставаться жить в Европе.

Что известно о ситуации с украинскими переселенцами в ЕС

Сердце говорит обратно. Но я хочу лучшего будущего для своей дочери, - объясняет журналистам издание ситуацию 37-летняя Ирина Хомич, которая с 8-летней дочерью находится на территории Германии.

В материале издания также отмечается, что в последнее время общественное мнение в общественном пространстве ЕС наполнено негативом по отношению к иммигрантам, однако устройство украинцев власти стран ЕС считают успешным шагом.

К примеру, в Германии заявили о желании предложить украинским беженцам долгосрочное будущее в стране без привязки к событиям в самой Украине.

Однако авторы материала подчеркивают, что страны ЕС не стали для украинских переселенцев полноценным вторым домом.

В частности, этому помешали проблемы трудоустройства в странах ЕС. В Германии только один из пяти украинцев нашел работу из-за мощной бюрократической системы.

Если ты проживаешь во временном доме для беженцев и не имеешь "частного" адреса, твоего ребенка не возьмут в школу, а оставить его без присмотра нельзя, нанять няню – дорого. Переехать в съемное жилье тоже могут позволить себе далеко не все – опять же дорого, - отмечают авторы материала.

Что известно о желании значительного количества украинских переселенцев остаться в ЕС.

Однако, несмотря на сложности, все больше украинских переселенцев начинают воспринимать страны ЕС в качестве второго дома.

Журналисты издания приводят пример 25-летней Валерии Михайловой. Женщина сама родом из Донецка и увидела войну еще в подростковом возрасте.

Сейчас она в Германии со своей 8-летней дочерью и бойфрендом-марокканцем, которого встретила в Харькове. Теперь пара намерена открыть собственную кондитерскую в Берлине.

Я очень скучаю по Украине, но я начинаю проживать свою молодость, - объясняет женщина.

Мэр немецкого города Фрайбург, который принял больше украинских беженцев, чем вся Франция, рассказал, что после улучшения стратегической ситуации для Украины на фронте в прошлом году многие украинцы уехали домой, но немало остались.

Первые 8, 10, 12 месяцев они больше ждали и думали: "Потом мы вернемся, мы построим новую Украину после войны". Но сейчас они учат немецкий язык и ищут работу, - отметил мэр города Мартин Горн.

По его словам, украинцы сейчас сталкиваются с трудным выбором, связанным с желанием вернуть домой.

Однако он также отметил, что украинцы стали ценным активом и могут помочь решить проблему дефицита рабочей силы.

Они нам нужны, – подчеркнул Горн.

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