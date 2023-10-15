США выступили против массового переселения жителей Газы
Категория
Мир
Дата публикации

США выступили против массового переселения жителей Газы

Энтони Блинкен
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Источник:  The Times of Israel

США не поддерживают предложение о массовом переселении на постоянной основе  жителей сектора Газа согласно призывам представителей Израиля.

Почему США выступают против массового переселения жителей Газы

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, по результатам общения с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и другими лидерами он ясно понял, что они не поддерживают идею массового переселения гражданских жителей Газы в другое место.

Я слышал непосредственно от президента Палестинской администрации Аббаса и практически от всех других лидеров, с которыми я общался в регионе, что у этой идеи нет шансов на успех, и поэтому мы ее не поддерживаем. Мы считаем, что люди должны иметь возможность оставаться в Газе в своем доме. Но мы также хотим убедиться, что они находятся в безопасности и получают необходимую помощь, – отметил Блинкен.

Сколько жителей Газы уже успели эвакуироваться

По информации официального представителя армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, несмотря на попытки террористов ХАМАС помешать эвакуации гражданских жителей сектора Газа, уже не менее 600 тыс. человек успешно эвакуировались на юг.

Он предупредил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по северной части Газы.

Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы нанести минимальный ущерб непричастным гражданам, и я подчеркиваю это всему миру, в этом разница между нами и нашими врагами, - отмечает чиновник ЦАХАЛа.

По его словам, "Хезболла" "работает над эскалацией ситуации" под руководством и планированием Ирана.

Мы сосредоточены на целях борьбы с ХАМАС и обеспечения безопасности наших граждан, - подчеркнул представитель израильской армии.

Также он сообщил, что военнослужащие сообщили семьям 155 заложников о том, что их близкие содержатся в секторе Газа.

Семьи заложников, я знаю, что для вас каждая секунда – это вечность, мы сделаем все, чтобы вернуть ваших близких домой, – отметил Хагари.

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