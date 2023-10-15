США не поддерживают предложение о массовом переселении на постоянной основе жителей сектора Газа согласно призывам представителей Израиля.
Почему США выступают против массового переселения жителей Газы
По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, по результатам общения с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и другими лидерами он ясно понял, что они не поддерживают идею массового переселения гражданских жителей Газы в другое место.
Сколько жителей Газы уже успели эвакуироваться
По информации официального представителя армии Израиля контр-адмирала Даниэля Хагари, несмотря на попытки террористов ХАМАС помешать эвакуации гражданских жителей сектора Газа, уже не менее 600 тыс. человек успешно эвакуировались на юг.
Он предупредил, что в ближайшие дни ЦАХАЛ будет наносить мощные удары по северной части Газы.
По его словам, "Хезболла" "работает над эскалацией ситуации" под руководством и планированием Ирана.
Также он сообщил, что военнослужащие сообщили семьям 155 заложников о том, что их близкие содержатся в секторе Газа.
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