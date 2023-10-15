США виступили проти масового переселення цивільних з Гази

США не підтримують пропозицію щодо масового переселення на постійні основі цивільних жителів сектора Газа відповідно до закликів представників Ізраїля.
Чому США виступають проти масового переселення жителів Гази
За словами очільника Держдепа США Ентоні Блінкена, за результатами спілкування із президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом та іншими лідерами, він ясно зрозумів, що вони не підтримують ідею масового переселення цивільних жителів Гази у інше місце.
Скільки жителів Гази вже встигли евакуюватись
За інформацією офіційного представника армії Ізраїля контр-адмірала Даніеля Хагарі, попри спроби терористів ХАМАС завадити евакуації цивільних жителів сектора Газа, вже не менше 600 тис осіб успішно евакуювались на південь.
Він попередив, що найближчими днями ЦАХАЛ завдаватиме потужних ударів по північній частині Гази.
За його словами, "Хезболла" "працює над ескалацією ситуації" під керівництвом і плануванням Ірану
Також він повідомив, що військовослужбовці повідомили сім'ям 155 заручників про те, що їхні близькі утримуються в секторі Гази.
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