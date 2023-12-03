Українці на території ЄС зіткнулись із важким вибором — NYT

Українські переселенці на території країн ЄС наразі зіткнулись із важким вибором, чи повертатись додому, де триває розв'язана Кремлем злочинна війна, чи остаточно залишатись жити у Європі.
Що відомо про ситуацію із українськими переселенцями у ЄС
У матеріалі видання також зазначається, що останнім часом громадська думка у суспільному просторі ЄС наповнена негативом стосовно іммігрантів, однак влаштування українців влада країн ЄС вважає успішним кроком.
Наприклад, у Німеччині заявили про бажання запропонувати українським біженцям довгострокове майбутнє в країні без прив’язки до подій в самій Україні.
Однак автори матеріалу підкреслюють, що країни ЄС не стали для українських переселенців повноцінним другим домом.
Зокрема, цьому завадили проблеми із працевлаштуванням у країнах ЄС. У Німеччині лише один з п’яти українців знайшов роботу через потужну бюрократичну систему.
Що відомо про бажання значної кількості українських переселенців залишитись жити в ЄС
Однак попри складнощі, все більше українських переселенців починають сприймати країни ЄС у якості другого дому.
Журналісти видання наводять приклад 25-річної Валерії Михайлової. Жінка сама родом з Донецька і побачила війну ще у підлітковому віці.
Зараз вона в Німеччині зі своєю 8-річною донькою та бойфрендом-мароканцем, якого зустріла в Харкові. Тепер пара має намір відкрити власну кондитерську в Берліні.
Мер німецького міста Фрайбург, яке прийняло більше українських біженців ніж уся Франція, розповів, що після покращення стратегічної ситуації для України на фронті в минулому році багато українців поїхало додому, але чимало лишилися.
За його словами, українці наразі стикаються із важким вибором, пов’язаним із бажанням повернути додому.
Однак він також зазначив, що українці у місті стали цінним активом та можуть допомогти вирішити проблему дефіциту робочої сили.
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