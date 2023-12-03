Українці на території ЄС зіткнулись із важким вибором — NYT

Українські переселенці на території країн ЄС наразі зіткнулись із важким вибором, чи повертатись додому, де триває розв'язана Кремлем злочинна війна, чи остаточно залишатись жити у Європі.

Що відомо про ситуацію із українськими переселенцями у ЄС

Серце каже повернутися назад. Але я хочу найкращого майбутнього для своєї дочки, - пояснює журналістам видання ситуацію 37-річна Ірина Хомич, яка із 8-річною донькою наразі перебуває на території Німеччини. Поширити

У матеріалі видання також зазначається, що останнім часом громадська думка у суспільному просторі ЄС наповнена негативом стосовно іммігрантів, однак влаштування українців влада країн ЄС вважає успішним кроком.

Наприклад, у Німеччині заявили про бажання запропонувати українським біженцям довгострокове майбутнє в країні без прив’язки до подій в самій Україні.

Однак автори матеріалу підкреслюють, що країни ЄС не стали для українських переселенців повноцінним другим домом.

Зокрема, цьому завадили проблеми із працевлаштуванням у країнах ЄС. У Німеччині лише один з п’яти українців знайшов роботу через потужну бюрократичну систему.

Якщо ти проживаєш у тимчасовому помешканні для біженців і не маєш "приватної" адреси, твою дитину не візьмуть до школи, а залишити її без нагляду неможна, найняти няньку – дорого. Переїхати в орендоване житло теж можуть дозволити собі далеко не усі – знову ж таки дорого, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Що відомо про бажання значної кількості українських переселенців залишитись жити в ЄС

Однак попри складнощі, все більше українських переселенців починають сприймати країни ЄС у якості другого дому.

Журналісти видання наводять приклад 25-річної Валерії Михайлової. Жінка сама родом з Донецька і побачила війну ще у підлітковому віці.

Зараз вона в Німеччині зі своєю 8-річною донькою та бойфрендом-мароканцем, якого зустріла в Харкові. Тепер пара має намір відкрити власну кондитерську в Берліні.

Я дуже-дуже сумую за Україною, але я починаю проживати свою молодість, - пояснює жінка. Поширити

Мер німецького міста Фрайбург, яке прийняло більше українських біженців ніж уся Франція, розповів, що після покращення стратегічної ситуації для України на фронті в минулому році багато українців поїхало додому, але чимало лишилися.

Перші 8, 10, 12 місяців вони більше чекали і думали: "Потім ми повернемося, ми побудуємо нову Україну після війни". Але зараз вони вивчають німецьку мову і шукають роботу, - зазначив мер міста Мартін Горн. Поширити

За його словами, українці наразі стикаються із важким вибором, пов’язаним із бажанням повернути додому.

Однак він також зазначив, що українці у місті стали цінним активом та можуть допомогти вирішити проблему дефіциту робочої сили.