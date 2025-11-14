Украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды — когда именно

В ночь на 17 ноября украинцы смогут наблюдать в небе за метеорным потоком Леониды.
Главные тезисы
- Метеорный поток Леониды будет виден для украинцев в ночь на 17 ноября.
- Поток Леониды предлагает около 10-15 ярких метеоров в час и имеет происхождение от кометы 55P/Темпеля-Туттля.
- Лучшее время для наблюдения звездопада – утреннее время, когда созвездие Льва высоко на небе, а ночь темнее.
Метеорный поток Леониды: когда можно увидеть
Метеоры Леониды получили название от созвездия Льва и выходят из области «головы льва» — астеризма, известного как Серп через форму.
Когда-то это облако пылевых частиц было частью хвоста кометы 55P/Темпеля-Туттля, а теперь оно производит около 10-15 ярких метеоров в час.
По данным издания, эти быстроподвижные метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью около 70 км/с и оставляют задерживающиеся в воздухе прямые яркие следы.
Как отмечает The Guardian, лучшее время для наблюдения звездопада — рано утром, когда созвездие Льва поднимается высоко на небе, а ночь темнее.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-