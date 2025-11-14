Украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды — когда именно

В ночь на 17 ноября украинцы смогут наблюдать в небе за метеорным потоком Леониды.

Метеорный поток Леониды: когда можно увидеть

Метеоры Леониды получили название от созвездия Льва и выходят из области «головы льва» — астеризма, известного как Серп через форму.

Когда-то это облако пылевых частиц было частью хвоста кометы 55P/Темпеля-Туттля, а теперь оно производит около 10-15 ярких метеоров в час.

По данным издания, эти быстроподвижные метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью около 70 км/с и оставляют задерживающиеся в воздухе прямые яркие следы.

Хотя потоки Леониды способны вызвать впечатляющие метеорные штормы с сотнями или тысячами метеоров в час, на 2025 год никаких прогнозов такой вспышки нет. Поделиться

Как отмечает The Guardian, лучшее время для наблюдения звездопада — рано утром, когда созвездие Льва поднимается высоко на небе, а ночь темнее.