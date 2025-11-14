Украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды — когда именно
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Украинцы смогут увидеть метеорный поток Леониды — когда именно

метеорный поток
Читати українською
Источник:  The Guardian

В ночь на 17 ноября украинцы смогут наблюдать в небе за метеорным потоком Леониды.

Главные тезисы

  • Метеорный поток Леониды будет виден для украинцев в ночь на 17 ноября.
  • Поток Леониды предлагает около 10-15 ярких метеоров в час и имеет происхождение от кометы 55P/Темпеля-Туттля.
  • Лучшее время для наблюдения звездопада – утреннее время, когда созвездие Льва высоко на небе, а ночь темнее.

Метеорный поток Леониды: когда можно увидеть

Метеоры Леониды получили название от созвездия Льва и выходят из области «головы льва» — астеризма, известного как Серп через форму.

Когда-то это облако пылевых частиц было частью хвоста кометы 55P/Темпеля-Туттля, а теперь оно производит около 10-15 ярких метеоров в час.

По данным издания, эти быстроподвижные метеоры входят в атмосферу Земли со скоростью около 70 км/с и оставляют задерживающиеся в воздухе прямые яркие следы.

Хотя потоки Леониды способны вызвать впечатляющие метеорные штормы с сотнями или тысячами метеоров в час, на 2025 год никаких прогнозов такой вспышки нет.

Как отмечает The Guardian, лучшее время для наблюдения звездопада — рано утром, когда созвездие Льва поднимается высоко на небе, а ночь темнее.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Сегодня метеорный звездопад Квадрантиды достигнет пика. Где и когда смотреть.
Сегодня метеорный звездопад Квадрантиды достигнет пика. Где и когда смотреть.
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Метеорный поток Дракониды скоро достигнет своего пика – когда можно увидеть
Метеорный поток Дракониды
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Когда можно будет увидеть последний метеорный поток в 2024 году
метеорный поток

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?