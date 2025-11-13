Українці зможуть побачити метеорний потік Леоніди — коли саме

У ніч проти 17 листопада українці зможуть спостерігати в небі за метеорним потоком Леоніди.
Головні тези:
- Метеорний потік Леоніди буде видимим для українців у ніч проти 17 листопада.
- Цей потік має походження від комети 55P/Темпеля-Туттля та пропонує близько 10-15 яскравих метеорів на годину.
- Найкращий час для спостереження зорепаду — ранковий час, коли сузір’я Лева високо на небі, а ніч найтемніша.
Метеорний потік Леоніди: коли можна побачити
Метеори Леоніди отримали назву від сузір’я Лева і виходять з області «голови лева» — астеризму, відомого як Серп через форму.
Колись ця хмара пилових частинок була частиною хвоста комети 55P/Темпеля-Туттля, а тепер вона виробляє близько 10-15 яскравих метеорів на годину.
За даними видання, ці швидкорухомі метеори входять в атмосферу Землі зі швидкістю близько 70 км/с і залишають прямі яскраві сліди, що затримуються в повітрі.
Як зазначає The Guardian, найкращий час для спостереження зорепаду — рано вранці, коли сузір’я Лева підіймається високо на небі, а ніч найтемніша.
Більше по темі
