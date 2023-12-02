Украинец Зинченко помог "Арсеналу" одержать победу в 14-м туре АПЛ — видео

"Арсенал" с украинцем Александром Зинченко обыграл "Вулвергемптон" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счётом 2:1.
Зинченко сделал ассист в матче против "Вулвергемптона"
Во время матча Александр Зинченко совершил первый ассист в нынешнем сезоне.
Встречу с "Вулвергемптоном" Зинченко начал в стартовом составе "Арсенала".
Для него это был 10-й выход в старте в 13 матчах английской Премьер-лиги.
На шестой минуте Букайо Сака отличился голом после передачи Такехиро Томьясу.
На 13-й минуте хозяева смогли удвоить свое преимущество благодаря Зинченко. Он обыграл с Габриэлем Жезусом, а затем сделал голевую передачу на Мартина Эдегора.
Однако на 86-й минуте Зинченко ошибся и потерял мяч при выходе команды с обороны, Матеус Кунья сразу пробил в дальний угол, сократив счет.
Однако ошибка Зинченко не стоила команде потери очков. Арсенал лидирует в АПЛ с 33 очками. Команда Артеты на 4 балла опережает "Манчестер Сити".
"Вулвергемптон" (15 очков) опустился на 13 место.
5 декабря в следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Лутоном".
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