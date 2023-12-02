Украинец Зинченко помог "Арсеналу" одержать победу в 14-м туре АПЛ — видео

"Арсенал" с украинцем Александром Зинченко обыграл "Вулвергемптон" в домашнем матче 14-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок завершился со счётом 2:1.

Зинченко сделал ассист в матче против "Вулвергемптона"

Во время матча Александр Зинченко совершил первый ассист в нынешнем сезоне.

Встречу с "Вулвергемптоном" Зинченко начал в стартовом составе "Арсенала".

Для него это был 10-й выход в старте в 13 матчах английской Премьер-лиги.

Beautiful liquid football from Arsenal as Zinchenko continues his fine form by grabbing an assist for Odegaard!



Sublime passing move!



🅰️🇺🇦



2-0



pic.twitter.com/TCzMuWnlbg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 2, 2023

На шестой минуте Букайо Сака отличился голом после передачи Такехиро Томьясу.

На 13-й минуте хозяева смогли удвоить свое преимущество благодаря Зинченко. Он обыграл с Габриэлем Жезусом, а затем сделал голевую передачу на Мартина Эдегора.

Однако на 86-й минуте Зинченко ошибся и потерял мяч при выходе команды с обороны, Матеус Кунья сразу пробил в дальний угол, сократив счет.

Однако ошибка Зинченко не стоила команде потери очков. Арсенал лидирует в АПЛ с 33 очками. Команда Артеты на 4 балла опережает "Манчестер Сити".

"Вулвергемптон" (15 очков) опустился на 13 место.

5 декабря в следующем туре "Арсенал" на выезде сыграет с "Лутоном".