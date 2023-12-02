Українець Зінченко допоміг "Арсеналу" отримати перемогу в 14-му турі АПЛ — відео

"Арсенал" з українцем Олександром Зінченком обіграв "Вулвергемптон" у домашньому матчі 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Зінченко зробив асист у матчі проти "Вулвергемптон"

Під час матчу Олександр Зінченко зробив перший асист у нинішньому сезоні.

Зустріч з "Вулвергемптоном" Зінченко розпочав у стартовому складі "Арсенала".

Для нього це був 10-й вихід у старті у 13 матчах англійської Прем'єр-ліги.

Beautiful liquid football from Arsenal as Zinchenko continues his fine form by grabbing an assist for Odegaard!



Sublime passing move!



🅰️🇺🇦



2-0



pic.twitter.com/TCzMuWnlbg — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 2, 2023

На шостій хвилині Букайо Сака відзначився голом після передачі Такехіро Томіясу.

На 13-й хвилині господарі змогли подвоїли свою перевагу завдяки Зінченку. Він бігрався з Габріелем Жезусом, а потім зробив гольову передачу на Мартіна Едегора.

Проте на 86-й хвилині Зінченко помилився і втратив м'яч при виході команди з оборони, Матеус Кунья одраз пробив у дальній кут, скоротивши рахунок.

Однак помилка Зінченка не коштувала команді втрати очок. Арсенал лідирує в АПЛ з 33 очками. Команда Артети на 4 бали випереджає "Манчестер Сіті".

"Вулвергемптон" (15 очок) опустився на 13-те місце.

5 грудня у наступному турі "Арсенал" на виїзді зіграє з "Лутоном".