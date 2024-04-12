Украинка Галай покорила одну из самых высоких гор Гималаев

Утром 12 апреля украинка Ирина Галай в сопровождении гида Мингма поднялась на самую высокую точку горного массива в Гималаях на территории Непала — гору Аннапурна высотой 8091 метр.

Украинка покорила гору Аннапурна

Ирина Галай из Мукачево поднялась на одну из самых высоких гор мира.

12 апреля 2024 года жительница города Мукачево Закарпатской области Украины Ирина Галай совершила свое первое восхождение за время полномасштабной войны.

Вместе с гидом Мингма она покорила одну из самых опасных гор мира, расположенную в Гималаях на территории Непала — вершину Аннапурна высотой 8 091 м (что делает ее десятой самой высокой вершиной в мире и одним из 14 восьмитысячников).

Эта гора считается одним из самых опасных восьмитысячников в мире, поскольку уровень смертности за все годы восхождений на нее альпинистов составляет 22%.

Украинка посвятила свое восхождение Вооруженным силам Украины и женщинам, которые служат в ВСУ. Поделиться

Она отметила, что в настоящее время в ВСУ служит более 60 тысяч женщин, что является поразительной цифрой даже для НАТО.

Эти женщины мои героини. Меня очаровывает их отвага, красота, смелость и характер. Они — невероятные! Я посвящаю это восхождение им и своей стране, которая прямо сейчас ведет борьбу за свое существование. Ирина Галай Альпинистка

Именно Ирина Галай в сопровождении гида Виктора Бобкова 18 мая 2016 стала первой женщиной из Украины, которая покорила "гору смерти" — самую высокую вершину земного шара Эверест.

Украинцы на Эвересте: что известно

По состоянию на май 2023 года 35 украинских альпинистов (включая шесть женщин) совершили 43 успешных восхождения на Эверест.

23 раз украинские альпинисты поднимались по классическому маршруту с южной стороны (Непальская сторона) и 22 раз по классическому маршруту с северной стороны (Тибетская сторона); 2 раза альпинисты прошли по новому, не стандартному маршруту. Поделиться

Первыми украинскими альпинистами на вершине Эвереста были Бершов Сергей (г. Мерефа, Харьковская область), Туркевич Михаил (г. Донецк) — они совершили восхождение 4 мая 1982 года в составе Первой советской гималайской экспедиции.

Первой женщиной с Украины на вершине Эвереста стала Ирина Галай (г. Мукачево) — она сошла на вершину 20 мая 2016 года.

Самым молодым украинцем на вершине Эвереста является Ярослав Самсоненко (г. Сумы) — он сошел на вершину 19 мая 2023 в свои 23 лет и 1 день

Самым старым украинцем на Эвересте был Бершов Сергей — он поднялся на вершину (это было его третье восхождение на Эверест) 29 мая 2005 года в возрасте 58 лет (дата рождения: 31 марта 1947)!

Рекордсмен среди украинских альпинистов: Валентин Сипавин — он сходил на вершину 5 раз в 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 годах (до 2021 года рекорд держал за собой Сергей Бершов — он побывал на вершине мира три раза и два 2005 годах)