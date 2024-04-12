Українка Галай підкорила одну з найвищих гір Гімалаїв

Вранці 12 квітня українка Ірина Галай у супроводі гіда Мінгма піднялась на найвищу точку гірського масиву в Гімалаях на території Непалу — гору Аннапурна висотою 8 091 метр.

Українка підкорила гору Аннапурна

Ірина Галай з Мукачева піднялася на одну з найвищих гір світу.

12 квітня 2024 року мешканка міста Мукачево Закарпатської області України Ірина Галай здійснила своє перше сходження за час повномасштабної війни.

Разом із гідом Мінгма вона підкорила одну з найнебезпечніших гір світу, розміщену в Гімалаях на території Непалу — вершину Аннапурна висотою 8 091 м (що робить її десятою найвищою вершиною у світі й одним зі 14 восьмитисячників).

Ця гора вважається одним із найбільш небезпечних восьмитисячників у світі, оскільки рівень смертності за всі роки сходжень на неї альпіністів становить 22%.

Українка присвятила своє сходження Збройним силам України та жінкам, які служать у ЗСУ. Поширити

Вона зауважила, що нині у ЗСУ служить понад 60 тисяч жінок, що є вражаючою цифрою навіть для НАТО.

Ці жінки — мої героїні. Мене зачаровує їхні відвага, краса, сміливість та характер. Вони — неймовірні! Я присвячую це сходження їм і своїй країні, яка прямо зараз веде боротьбу за своє існування. Ірина Галай Альпіністка

Саме Ірина Галай у супроводі гіда Віктора Бобкова 18 травня 2016 року стала першою жінкою з України, яка підкорила "гору смерті" — найвищу вершину земної кулі Еверест.

Українці на Евересті: що відомо

Станом на травень 2023 року 35 українських альпіністів (включаючи шістьох жінок) здійснили 43 успішних сходжень на Еверест.

23 разів українські альпіністи підіймалися класичним маршрутом з південного боку (Непальська сторона) і 22 разів класичним маршрутом з північного боку (Тибетська сторона); 2 рази альпіністи пройшли новим, не стандартним маршрутом. Поширити

Першими українськими альпіністами на вершині Евересту були: Бершов Сергій (м. Мерефа, Харківська область), Туркевич Михайло (м. Донецьк) — вони здійснили сходження 4 травня 1982 року у складі Першої радянської гімалайської експедиції.

Першою жінкою з України на вершині Евересту стала Ірина Галай (м. Мукачеве) — вона зійшла на вершину 20 травня 2016 року.

Наймолодшим українцем на вершині Евересту є Ярослав Самсоненко (м. Суми) — він зійшов на вершину 19 травня 2023 року у свої 23 років та 1 день

Найстарішим українцем на Евересті був Бершов Сергій — він піднявся на вершину (це було його трете сходження на Еверест) 29 травня 2005 року у віці 58 років (дата народження: 31 березня 1947 року)!

Рекордсменом серед українських альпіністів є: Валентин Сипавін — він сходив на вершину 5 разів у 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 роках (до 2021 року рекорд тримав за собою Сергій Бершов — він побував на вершині світу три рази ( у 1982, 2000 та 2005 роках)