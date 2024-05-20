В Украине женщины создали 59% всех новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в первом квартале 2024 года.

Рекордный показатель по открытию ФЛП среди украинских женщин

Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на информацию из Единого государственного реестра.

Так, женщины открыли более 43,5 тысяч ФЛП за первый квартал года, тогда как мужчины за то же время — 30,5 тысяч новых дел.

Согласно данным Единого государственного реестра (ЕГР), женщины создали 43 554 новых ФЛП за первый квартал 2024 года, что составляет 59% от общего количества новых дел.

Этот показатель не только свидетельствует об активном участии женщин в бизнесе, но и превышает половину общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал 2024 года.

Для сравнения, за первый квартал 2021 года женщины открыли 51% от общего количества вновь созданных ФЛП.

Популярные отрасли среди женщин-предпринимателей в Украине

Женщины чаще всего открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг.

По данным Опендатабот, распределение между женщинами и мужчинами в этих областях выглядит следующим образом:

розничная торговля: 68% женщин и 32% мужчин;

предоставление индивидуальных услуг: 89% женщин и 11% мужчин;

информационные услуги: 63% женщин и 37% мужчин.

Мужчины чаще выбирают для своей деятельности компьютерное программирование и оптовую торговлю. Распределение в этих областях является следующим: