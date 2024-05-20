В Украине женщины создали 59% всех новых физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в первом квартале 2024 года.
Рекордный показатель по открытию ФЛП среди украинских женщин
Об этом сообщила платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот" со ссылкой на информацию из Единого государственного реестра.
Так, женщины открыли более 43,5 тысяч ФЛП за первый квартал года, тогда как мужчины за то же время — 30,5 тысяч новых дел.
Согласно данным Единого государственного реестра (ЕГР), женщины создали 43 554 новых ФЛП за первый квартал 2024 года, что составляет 59% от общего количества новых дел.
Этот показатель не только свидетельствует об активном участии женщин в бизнесе, но и превышает половину общего количества вновь созданных ФЛП за первый квартал 2024 года.
Для сравнения, за первый квартал 2021 года женщины открыли 51% от общего количества вновь созданных ФЛП.
Популярные отрасли среди женщин-предпринимателей в Украине
Женщины чаще всего открывают бизнес в сфере розничной торговли, предоставления индивидуальных и информационных услуг.
По данным Опендатабот, распределение между женщинами и мужчинами в этих областях выглядит следующим образом:
розничная торговля: 68% женщин и 32% мужчин;
предоставление индивидуальных услуг: 89% женщин и 11% мужчин;
информационные услуги: 63% женщин и 37% мужчин.
Мужчины чаще выбирают для своей деятельности компьютерное программирование и оптовую торговлю. Распределение в этих областях является следующим:
компьютерное программирование: 58% мужчин и 42% женщин;
оптовая торговля: 52% мужчин и 48% женщин.
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