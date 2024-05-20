В Україні жінки створили 59% усіх нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) у першому кварталі 2024 року.
Рекордний показник з відкриття ФОП серед українських жінок
Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» з посиланням на інформацію з Єдиного державного реєстру.
Так, жінки відкрили понад 43,5 тисячі ФОП за перший квартал року, тоді як чоловіки за той самий час — 30,5 тисячі нових справ.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), жінки створили 43 554 нових ФОПів за перший квартал 2024 року, що становить 59% від загальної кількості нових справ.
Цей показник не лише свідчить про активну участь жінок у бізнесі, а й перевищує половину від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал 2024 року.
Для порівняння, за перший квартал 2021 року жінки відкрили 51% від загальної кількості новостворених ФОП.
Популярні галузі серед жінок-підприємців в Україні
Жінки найчастіше відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних послуг та інформаційних послуг.
За даними Опендатабот, розподіл між жінками і чоловіками у цих сферах виглядає наступним чином:
роздрібна торгівля: 68% жінок і 32% чоловіків;
надання індивідуальних послуг: 89% жінок і 11% чоловіків;
інформаційні послуги: 63% жінок і 37% чоловіків.
Чоловіки частіше обирають для своєї діяльності комп'ютерне програмування та оптову торгівлю. Розподіл у цих сферах є наступним:
комп'ютерне програмування: 58% чоловіків і 42% жінок;
оптова торгівля: 52% чоловіків і 48% жінок.
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