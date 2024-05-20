В Україні жінки створили 59% усіх нових фізичних осіб-підприємців (ФОП) у першому кварталі 2024 року.

Рекордний показник з відкриття ФОП серед українських жінок

Про це повідомила платформа для роботи з відкритими даними «Опендатабот» з посиланням на інформацію з Єдиного державного реєстру.

Так, жінки відкрили понад 43,5 тисячі ФОП за перший квартал року, тоді як чоловіки за той самий час — 30,5 тисячі нових справ.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру (ЄДР), жінки створили 43 554 нових ФОПів за перший квартал 2024 року, що становить 59% від загальної кількості нових справ.

Цей показник не лише свідчить про активну участь жінок у бізнесі, а й перевищує половину від загальної кількості новостворених ФОПів за перший квартал 2024 року.

Для порівняння, за перший квартал 2021 року жінки відкрили 51% від загальної кількості новостворених ФОП.

Популярні галузі серед жінок-підприємців в Україні

Жінки найчастіше відкривають бізнес у сфері роздрібної торгівлі, надання індивідуальних послуг та інформаційних послуг.

За даними Опендатабот, розподіл між жінками і чоловіками у цих сферах виглядає наступним чином:

роздрібна торгівля: 68% жінок і 32% чоловіків;

надання індивідуальних послуг: 89% жінок і 11% чоловіків;

інформаційні послуги: 63% жінок і 37% чоловіків.

Чоловіки частіше обирають для своєї діяльності комп'ютерне програмування та оптову торгівлю. Розподіл у цих сферах є наступним: