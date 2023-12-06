Украинская энергосистема синхронизирована с европейской энергосетью

28 ноября 2023 г. ENTSO-E признало, что оператор системы передачи (ОСП) НЭК «Укрэнерго» выполнило ключевые технические мероприятия, необходимые для постоянной синхронизации украинской и европейской энергосистем. Это важно для дальнейшего объединения с европейским рынком электрической энергии и для обеспечения устойчивости украинской энергосистемы. Это важно для дальнейшего объединения с европейским рынком электрической энергии и для обеспечения устойчивости украинской энергосистемы.

До синхронизации с ENTSO-E лишь небольшая часть украинской энергосистемы, известная как торговая зона «Янтарский энергоостров», синхронно работала с европейской энергосетью, наибольшая торговая зона объединенной энергетической системы Украины (ОЭС Украины) была синхронизирована с энергосистемой России и Беларуси, а следовательно, была зависима от решений государства-агрессора и его сателлита.

Синхронизация энергосистемы, которая началась еще в 2017 году – это сложный интегральный процесс, включающий и техническую, и регуляторную составляющие. Выполнение технических требований в соответствии с каталогом мероприятий ENTSO-E стало возможным благодаря многолетней поддержке USAID, предоставленной через Проект энергетической безопасности (USAID ПЭБ) ОСП НЭК «Укрэнерго». Так, с октября 2019 года USAID ПЭБ помогал НЭК «Укрэнерго» провести тестирование энергоблоков украинских электростанций с целью их сертификации на предоставление вспомогательных услуг. В настоящее время рынок вспомогательных услуг играет ключевую роль в поддержании стабильности функционирования энергосистемы.

USAID ПЭБ поддерживал НЭК «Укрэнерго» в подготовке энергосистемы к работе в изолированном режиме, который являлся решающим этапом процесса интеграции. Первые физические тесты были запланированы на 24-26 февраля 2022 года, для чего энергосистема Украины была отсоединена от электрических сетей не только России и Белоруссии, но и от сетей всех европейских государств, то есть энергосистема работала в автономном режиме. Неудивительно, что агрессор избрал 24 февраля 2022 года для полномасштабного вторжения, когда украинская энергосистема была более уязвимой. В сверхсложном режиме, когда Украина страдала от массированных обстрелов российских войск, технические специалисты Укрэнерго поддерживали стабильную частоту в сети, в то время техническая команда USAID ПЭБ выполняла моделирование режимов аварийных отключений энергоблоков в изолированном режиме и сопровождала Укрэнерго во время физических тестов.

В рамках проекта USAID ПЭБ подготовил математическую модель энергосистем Украины и Молдовы и смоделировал ряд аварийных сценариев аварийного изменения генерации и нагрузки. Выявленные риски и соответствующие рекомендации были предоставлены НЭК «Укрэнерго» и утверждены ENTSO-E. Специалисты USAID ПЭБ совместно с проектной группой ENTSO-E в реальном времени отслеживали параметры энергосистемы и эффективность систем регулирования частоты и мощности во время физических тестов, результаты которых были признаны отличными. Результаты показали, что ОЭС Украины должным образом балансирует колебания потребления в нормальных и аварийных режимах отключений энергоблоков, обеспечивая регулирование частоты в пределах допустимых отклонений и надежное энергоснабжение украинских потребителей. По завершению испытаний USAID ПЭБ разработал отчет по результатам тестов, который подтвердил готовность ОЭС Украины к синхронизации с ENTSO-E и был одобрен проектной группой ENTSO-E (ENTSO-E PG).

В марте 2022 года энергосеть Украины экстренно присоединилась к европейской энергосистеме, продемонстрировав устойчивость украинской энергосистемы в изолированном режиме во время полномасштабной российской агрессии, что стало возможным благодаря предварительно проведенным USAID ПЭБ исследованиям и принятым НЭК Укрэнерго мерам по минимизации рисков

Война повлекла за собой серьезную финансовую проблему ликвидности на украинском рынке электроэнергии, и одним из способов смягчить эту проблему стало использование избыточных генерирующих мощностей для экспорта электроэнергии в Европу, вызванное значительным сокращением потребления электроэнергии за счет выезда миллионов украинцев-беженцев за рубеж. ряда предприятий, в том числе таких энергоемких потребителей как металлургические заводы. Начало коммерческого экспорта со 100 МВт трансграничной мощности в приграничные Венгрии, Румынии и Словакии в середине 2022 года после синхронизации с ENTSO-E значительно повысило энергетическую безопасность ОЭС и надежность электроснабжения. В настоящее время ENTSO-E приняло решение увеличить лимит мощности для торговли электроэнергией из континентальной Европы в Украину и Молдову до 1700 мегаватт.

Синхронизация с ENTSO-E – лучший ответ на необходимость усиления устойчивости украинской энергосистемы путем интеграции энергосистемы в европейское энергетическое пространство, что означает: