Українську енергосистему синхронізовано з європейською енергомережею

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) підтримував НЕК «Укренерго» в підготовці енергосистеми до роботи в ізольованому режимі, який був вирішальним етапом процесу інтеграції.

28 листопада 2023 р. ENTSO-E визнало, що оператор системи передачі (ОСП) НЕК «Укренерго» виконало ключові технічні заходи, необхідні для постійної синхронізації української та європейської енергосистем. Це надважливо для подальшого об’єднання з європейським ринком електричної енергії та для забезпечення стійкості української енергосистеми.Це надважливо для подальшого об’єднання з європейським ринком електричної енергії та для забезпечення стійкості української енергосистеми.

До синхронізації з ENTSO-E лише невелика частина української енергосистеми, відома як торгова зона «Бурштинський енергоострів», синхронно працювала з європейською енергомережею, натомість найбільша торгова зона об’єднаної енергетичної системи України (ОЕС України) була синхронізована з енергосистемою Росії та Білорусі, а отже, була залежна від рішень держави-агресора та її сателіту.

Синхронізація енергосистеми, яка розпочалася ще в 2017 році, – це складний інтегральний процес, який включає і технічну, і регуляторну складові. Виконання технічних вимог відповідно до каталогу заходів ENTSO-E стало можливим завдяки кількарічній підтримці USAID, наданій через Проєкт енергетичної безпеки (USAID ПЕБ) ОСП НЕК «Укренерго». Так, з жовтня 2019 року USAID ПЕБ допомагав НЕК «Укренерго» провести тестування енергоблоків українських електростанцій з метою їх сертифікації на надання допоміжних послуг. Наразі ринок допоміжних послуг відіграє ключову роль у підтримці стабільності функціонування енергосистеми.

USAID ПЕБ підтримував НЕК «Укренерго» в підготовці енергосистеми до роботи в ізольованому режимі, який був вирішальним етапом процесу інтеграції. Перші фізичні тести були заплановані на 24-26 лютого 2022 року, для чого енергосистему України була від’єднано від електричних мереж не тільки Росії і Білорусії, але і від мереж усіх європейських держав, тобто енергосистема працювала в автономному режимі. Тож не дивно, що агресор обрав 24 лютого 2022 року для повномасштабного вторгнення, коли українська енергосистема була більш вразливою. У надскладному режимі, коли Україна потерпала від масованих обстрілів російських військ, технічні спеціалісти Укренерго підтримували стабільну частоту в електромережі, в той час технічна команда USAID ПЕБ виконувала моделювання режимів аварійних відключень енергоблоків у ізольованому режимі та супроводжувала Укренерго під час фізичних тестів.

У рамках цього проекту USAID ПЕБ підготував математичну модель енергосистем України та Молдови та змоделював ряд аварійних сценаріїв аварійної зміни генерації та навантаження. Виявлені ризики та відповідні рекомендації були надані НЕК «Укренерго» та затверджені ENTSO-E. Фахівці USAID ПЕБ спільно з проектною групою ENTSO-E в реальному часі відстежували параметри енергосистеми та ефективність систем регулювання частоти та потужності під час фізичних тестів, результати яких було визнано відмінними. Результати показали, що ОЕС України належним чином балансує коливання споживання в нормальних та аварійних режимах відключень енергоблоків, забезпечуючи регулювання частоти в межах допустимих відхилень та надійне енергопостачання українських споживачів. По завершенню випробувань USAID ПЕБ розробив звіт з результатами тестів, який підтвердив готовність ОЕС України до синхронізації з ENTSO-E та був схвалений проєктною групою ENTSO-E (ENTSO-E PG).

У березні 2022 року енергомережа України екстрено приєдналась до європейської енергосистеми, продемонструвавши стійкість української енергосистеми в ізольованому режимі під час повномасштабної російської агресії, що стало можливим завдяки попередньо проведеним USAID ПЕБ дослідженням та вжитими НЕК Укренерго заходам з мінімізації ризиків

Війна спричинила серйозну фінансову проблему ліквідності на українському ринку електроенергії, і одним із способів пом’якшити цю проблему стало використання надлишкових генеруючих потужностей для експорту електроенергії до Європи, спричиненим значним скороченням споживання електроенергії за рахунок виїзду мільйонів українців-біженців за кордон, зупинки роботи і руйнації ряду підприємств, зокрема таких енергоємних споживачів як металургійні заводи. Початок комерційного експорту зі 100 МВт транскордонної потужності до прикордонних Угорщини, Румунії та Словаччини в середині 2022 року після синхронізації з ENTSO-E значно підвищив енергетичну безпеку ОЕС та надійність електропостачання. Наразі ENTSO-E прийняло рішення збільшити ліміт потужності для торгівлі електроенергією з континентальної Європи до України та Молдови до 1700 мегават.

Синхронізація з ENTSO-E – найкраща відповідь на необхідність посилення стійкості української енергосистеми шляхом інтеграції енергосистеми у європейський енергетичний простір, що означає: