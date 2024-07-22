Украинская команда NaVi победила в турнире Esports World Cup 2024 по Counter-Strike 2

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere победила немецкий G2 и заняла первое место в нынешнем Esports World Cup по игре Counter-Strike 2.

Как прошел турнир с участием украинской команды NaVi

Матч начался на карте Ancient, которую выбирали G2. Несмотря на плохой старт в виде счета 0:6, NaVi смогли дойти до дополнительных раундов. Однако в овертаймах уступили со счётом 14:16.

Далее встреча перешла на выбор NaVi — карту Nuke. Первая половина матча завершилась паритетом 6:6, а вот во второй половине украинская команда вышла вперед со счётом 0:7. Общий счет матча — 6:13 в пользу NaVi.

Решающей картой стало Inferno. На ней NaVi одержали уверенную победу со счётом 6:13.

За победу в турнире NaVi получили 400 тыс. дол. Общий фонд соревнований составил около 1 миллиона долларов.

Что известно о NaVi

В 2011 году украинская команда стала первым победителем в истории турнира The International — крупнейших соревнований в мире по Dota 2.

В 2021 году команда NaVi из CS:GO победила на мейджор-турнире — PGL Major Stockholm.

Команда стала первой в истории киберспорта, победившей в трех главных турнирах по Counter Strike за один год — World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters и Electronic Sports World Cup.