Українська команда NaVi перемогла в турнірі Esports World Cup 2024 з Counter-Strike 2
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Українська команда NaVi перемогла в турнірі Esports World Cup 2024 з Counter-Strike 2

Українська команда NaVi перемогла в турнірі Esports World Cup 2024 з Counter-Strike 2
Джерело:  online.ua

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла німецьку G2 і посіла перше місце у цьогорічному Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.

Головні тези:

  • NaVi перемогла команду G2 у фіналі Esports World Cup 2024 та посіла перше місце з Counter-Strike 2.
  • Українська команда вразила глядачів зворушливою грою під час турніру, обігравши суперників на вибраних картах.
  • За перемогу у турнірі NaVi отримала вражаючий призовий фонд у розмірі 400 тисяч доларів.
  • Команда NaVi має вражаючу історію перемог у кіберспорті, виграючи турніри з таких ігор, як Dota 2 та CS:GO.

Як пройшов турнір з участю української команди NaVi

Матч розпочався на карті Ancient, яку обирали G2. Попри поганий старт у вигляді рахунку 0:6, NaVi змогли дійти до додаткових раундів. Однак в овертаймах поступилися з рахунком 14:16.

Далі зустріч перейшла на вибір NaVi — карту Nuke. Перша половина матчу завершилася паритетом 6:6, а от у другій половині українська команда вийшла вперед з рахунком 0:7. Загальний рахунок матчу — 6:13 на користь NaVi.

Вирішальною картою стало Inferno. На ній NaVi отримали впевнену перемогу з рахунком 6:13.

За перемогу в турнірі NaVi отримали 400 тис дол. Загальний фонд змагань становив близько 1 мільйона дол.

Що відомо про NaVi

У 2011 році українська команда стала першим переможцем в історії турніру The International — найбільших змагань у світі з Dota 2.

У 2021 році команда NaVi з CS:GO перемогла на мейджор-турнірі — PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік — World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.

Нагадаємо, українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NaVi) стала переможцем першого чемпіонату з Counter-Strike 2, що відбувся у Копенгагені. За перемогу на турнірі NAVI отримали 500 тисяч доларів, а також путівки на турніри BLAST Premier World Final та Esports World Cup 2024.

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