Українська команда NaVi перемогла в турнірі Esports World Cup 2024 з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла німецьку G2 і посіла перше місце у цьогорічному Esports World Cup з гри Counter-Strike 2.

Як пройшов турнір з участю української команди NaVi

Матч розпочався на карті Ancient, яку обирали G2. Попри поганий старт у вигляді рахунку 0:6, NaVi змогли дійти до додаткових раундів. Однак в овертаймах поступилися з рахунком 14:16.

Далі зустріч перейшла на вибір NaVi — карту Nuke. Перша половина матчу завершилася паритетом 6:6, а от у другій половині українська команда вийшла вперед з рахунком 0:7. Загальний рахунок матчу — 6:13 на користь NaVi.

Вирішальною картою стало Inferno. На ній NaVi отримали впевнену перемогу з рахунком 6:13.

За перемогу в турнірі NaVi отримали 400 тис дол. Загальний фонд змагань становив близько 1 мільйона дол.

Що відомо про NaVi

У 2011 році українська команда стала першим переможцем в історії турніру The International — найбільших змагань у світі з Dota 2.

У 2021 році команда NaVi з CS:GO перемогла на мейджор-турнірі — PGL Major Stockholm.

Команда стала першою в історії кіберспорту, яка перемогла у трьох головних турнірах з Counter Strike за один рік — World Cyber Games 2010, Intel Extreme Masters та Electronic Sports World Cup.