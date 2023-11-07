Украинская лента "Ля Палисиада" номинирована на премию Европейской киноакадемии — видео
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Культура
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Украинская лента "Ля Палисиада" номинирована на премию Европейской киноакадемии — видео

Ля Палисиада
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Источник:  Суспільне. Культура

"Ля Палисиада" – третья лента в истории украинского кино, которая будет соревноваться за получение почетной международной награды в этой номинации. Раньше на нее претендовали «Племя» и «Памфир».

"Ля Палисиада" номинирована на премию Европейской киноакадемии

В кратком списке на премию Европейской киноакадемии в категории EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI оказался фильм украинского режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада".

Об этом 7 ноября сообщила команда фильма в Facebook.

Это третья лента в истории украинского кино, соревнующаяся за получение почетной международной награды в этой номинации. Ранее на нее претендовали «Племя» и «Памфир», – говорится в сообщении.

Эту награду присуждают за самый лучший дебютный полнометражный фильм. Лауреатов объявят во время 36-й церемонии награждения 9 декабря 2023 года в Берлине.

Фильм "Ля Палисиада": что известно

Лента "Ля Палисиада" создана в жанре "постсоветский нуар".

События разворачиваются в Украине в 1996 году, за несколько месяцев до подписания протокола № 6 Европейской конвенции по правам человека. Этот протокол предусматривал отказ от смертной казни.

В центре сюжета – судебный психиатр, жизнь которого меняется из-за запутанной истории убийства милиционера.

Фильм стал лучшей полнометражной лентой Национальной премии кинокритиков "Киноколо-2023", а также восьмого кинофестиваля Ukraina! Festiwal Filmowy.

Кинотеатральный релиз фильма в Украине намечен на январь 2024 года.

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