Українська стрічка "Ля Палісіада" номінована на премію Європейської кіноакадемії — відео

“Ля Палісіада” – третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації. Раніше на неї претендували «Плем'я» та «Памфір».
"Ля Палісіада" номінована на премію Європейської кіноакадемії
У короткому списку на премію Європейської кіноакадемії у категорії EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI опинився фільм українського режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".
Про це 7 листопада повідомила команда фільму в соціальних мережах.
Цю нагороду присуджують за найкращий дебютний повнометражний фільм. Лауреатів оголосять під час 36-ї церемонії нагородження 9 грудня 2023 року в Берліні.
Фільм "Ля Палісіада": що відомо
Стрічку "Ля Палісіада" створено в жанрі "пострадянський нуар".
Події розгортаються в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини. Цей протокол передбачав відмову від смертної кари.
У центрі сюжету – судовий психіатр, життя якого змінюється через заплутану історію вбивства міліціонера.
Фільм став найкращою повнометражною стрічкою Національної премії кінокритиків "Кіноколо-2023", а також восьмого кінофестивалю Ukraina! Festiwal Filmowy.
Кінотеатральний реліз фільму в Україні заплановано на січень 2024 року.
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