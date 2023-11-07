Українська стрічка "Ля Палісіада" номінована на премію Європейської кіноакадемії — відео
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Українська стрічка "Ля Палісіада" номінована на премію Європейської кіноакадемії — відео

Ля Палісіада
Джерело:  Суспільне. Культура

“Ля Палісіада” – третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації. Раніше на неї претендували «Плем'я» та «Памфір».

"Ля Палісіада" номінована на премію Європейської кіноакадемії

У короткому списку на премію Європейської кіноакадемії у категорії EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI опинився фільм українського режисера Філіпа Сотниченка "Ля Палісіада".

Про це 7 листопада повідомила команда фільму в соціальних мережах.

Це третя стрічка в історії українського кіно, що змагатиметься за здобуття почесної міжнародної нагороди у цій номінації. Раніше на неї претендували «Плем'я» та «Памфір», – йдеться у дописі.

Цю нагороду присуджують за найкращий дебютний повнометражний фільм. Лауреатів оголосять під час 36-ї церемонії нагородження 9 грудня 2023 року в Берліні.

Фільм "Ля Палісіада": що відомо

Стрічку "Ля Палісіада" створено в жанрі "пострадянський нуар".

Події розгортаються в Україні 1996 року, за кілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини. Цей протокол передбачав відмову від смертної кари.

У центрі сюжету – судовий психіатр, життя якого змінюється через заплутану історію вбивства міліціонера.

Фільм став найкращою повнометражною стрічкою Національної премії кінокритиків "Кіноколо-2023", а також восьмого кінофестивалю Ukraina! Festiwal Filmowy.

Кінотеатральний реліз фільму в Україні заплановано на січень 2024 року.

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