Украинская "оборонка" заработает в 6 раз мощнее — прогноз на следующий год

По сравнению с 2022 годом способности оборонно-промышленного комплекса Украины увеличено более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные возможности растут еще в 6 раз – по сравнению уже с 2023 годом.
ОПК Украины становится мощнее
В 2024 году возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса возрастут в 6 раз по сравнению с текущим годом, однако этого все равно недостаточно для закрытия потребностей Сил Обороны.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время совместной с министром обороны Умеровым встречи с украинскими производителями ОПК.
По словам министра, Украина и дальше остается зависимой от внешних поставок партнеров, однако задача президента – наращивать производственные способности дальше и выкупать у отечественных производителей все, что они могут выработать.
Также Минобороны озвучило подход к формированию потребности в 2024 году и порядку контрактации.
Добавляется, что во встрече приняли участие более 30 крупнейших частных производителей, ключевые ассоциации, а также государственные заводы, выразившие ряд текущих проблем в отрасли, а именно упрощение процедур, доступное кредитование и прочее.
Есть ли у Украины аналог "шахедов"
Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.
На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.
Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.
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