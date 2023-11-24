Украинская "оборонка" заработает в 6 раз мощнее — прогноз на следующий год
Категория
Экономика
Дата публикации

Украинская "оборонка" заработает в 6 раз мощнее — прогноз на следующий год

Укроборонпром
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Источник:  Экономическая правда

По сравнению с 2022 годом способности оборонно-промышленного комплекса Украины увеличено более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные возможности растут еще в 6 раз – по сравнению уже с 2023 годом.

ОПК Украины становится мощнее

В 2024 году возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса возрастут в 6 раз по сравнению с текущим годом, однако этого все равно недостаточно для закрытия потребностей Сил Обороны.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин во время совместной с министром обороны Умеровым встречи с украинскими производителями ОПК.

Наша оборонка хорошо отработала в этом году. Несмотря на обстрелы, дефицит кадров, недостаточную загрузку заказами. По сравнению с прошлым 2022 годом способности нарастили более чем в три раза. А на следующий год наши отечественные возможности растут еще в 6 раз – по сравнению уже с 2023 годом. Однако мы с отечественным производством все равно далеки от закрытия потребности Сил Обороны, – отметил Камышин.

По словам министра, Украина и дальше остается зависимой от внешних поставок партнеров, однако задача президента – наращивать производственные способности дальше и выкупать у отечественных производителей все, что они могут выработать.

Также Минобороны озвучило подход к формированию потребности в 2024 году и порядку контрактации.

Позиция минобороны конструктивна и понятна – имеющихся в бюджете в настоящее время средств хватает на контрактацию примерно половины возможностей отечественного рынка в следующем году. А еще есть переходные контракты и необходимость закупать определенную номенклатуру за границей, говорится в сообщении.

Добавляется, что во встрече приняли участие более 30 крупнейших частных производителей, ключевые ассоциации, а также государственные заводы, выразившие ряд текущих проблем в отрасли, а именно упрощение процедур, доступное кредитование и прочее.

Есть ли у Украины аналог "шахедов"

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин подтвердил, что в Украине производится беспилотник-камикадзе, способный летать на 1000 километров.

Вырабатывается. В частности, в кооперации с иностранными партнерами. Где именно я рассказывать не буду из соображений безопасности. Главное, что они летают и взрываются, а Силы обороны заказывают. Это же здорово!

На вопрос, есть ли этот беспилотник аналогом иранских "шахедов", Сметанин сказал, что в Украине есть такие аналоги, но есть и более мощные модели.

В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог "шахеда", а есть и более мощные модели, потому что "шахеды" так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих проектов с высокими характеристиками.

Он уточнил, что рекордом среди украинских беспилотников является боевой вылет примерно на тысячу километров.

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