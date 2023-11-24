Українська "оборонка" запрацює у 6 разів потужніше — прогноз на наступний рік

Порівняно з 2022-м роком спроможності оборонно-промислового комплексу України нарощено більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком.

ОПК України стає потужним

У 2024 році спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів, порівняно з поточним роком, однак цього все одно не достатньо для закриття потреб Сил Оборони.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час спільної з міністром оборони Умєровим зустрічі з українськими виробниками ОПК.

Наша оборонка добре відпрацювала в цьому році. Попри обстріли, дефіцит кадрів, недостатнє завантаження замовленнями. Порівняно з минулим 2022-м роком спроможності наростили більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком. Проте ми з вітчизняним виробництвом все одно далекі від закриття потреби Сил Оборони, – зазначив Камишін. Поширити

За словами міністра, Україна й надалі залишається залежною від зовнішніх поставок партнерів, проте задача президента – нарощувати виробничі спроможності далі та викуповувати у вітчизняних виробників все, що вони можуть виробити.

Також Міноборони озвучило підхід до формування потреби на 2024 рік та порядку контрактації.

Позиція міноборони конструктивна і зрозуміла – наявних в бюджеті на цей час коштів вистачає на контрактацію приблизно половини спроможностей вітчизняного ринку наступного року. А ще є перехідні контракти та необхідність закуповувати певну номенклатуру за кордоном, – йдеться в повідомленні. Поширити

Додається, що у зустрічі взяли участь більше 30 найбільших приватних виробників, ключові асоціації, а також державні заводи, які висловили ряд поточних проблем в галузі, а саме спрощення процедур, доступне кредитування, та інше.

Чи є в України аналог "шахедів"

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.

Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово! Поширити

На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.

В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками. Поширити

Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.