Українська "оборонка" запрацює у 6 разів потужніше — прогноз на наступний рік

Порівняно з 2022-м роком спроможності оборонно-промислового комплексу України нарощено більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком.
ОПК України стає потужним
У 2024 році спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів, порівняно з поточним роком, однак цього все одно не достатньо для закриття потреб Сил Оборони.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час спільної з міністром оборони Умєровим зустрічі з українськими виробниками ОПК.
За словами міністра, Україна й надалі залишається залежною від зовнішніх поставок партнерів, проте задача президента – нарощувати виробничі спроможності далі та викуповувати у вітчизняних виробників все, що вони можуть виробити.
Також Міноборони озвучило підхід до формування потреби на 2024 рік та порядку контрактації.
Додається, що у зустрічі взяли участь більше 30 найбільших приватних виробників, ключові асоціації, а також державні заводи, які висловили ряд поточних проблем в галузі, а саме спрощення процедур, доступне кредитування, та інше.
Чи є в України аналог "шахедів"
Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.
На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.
Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.
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