Українська "оборонка" запрацює у 6 разів потужніше — прогноз на наступний рік
Категорія
Економіка
Дата публікації

Українська "оборонка" запрацює у 6 разів потужніше — прогноз на наступний рік

Укроборонпром
Джерело:  Економічна правда

Порівняно з 2022-м роком спроможності оборонно-промислового комплексу України нарощено більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком.

ОПК України стає потужним

У 2024 році спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в 6 разів, порівняно з поточним роком, однак цього все одно не достатньо для закриття потреб Сил Оборони.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін під час спільної з міністром оборони Умєровим зустрічі з українськими виробниками ОПК.

Наша оборонка добре відпрацювала в цьому році. Попри обстріли, дефіцит кадрів, недостатнє завантаження замовленнями. Порівняно з минулим 2022-м роком спроможності наростили більш ніж в три рази. А на наступний рік наші вітчизняні спроможності зростають ще в 6 разів – порівняно вже з 2023 роком. Проте ми з вітчизняним виробництвом все одно далекі від закриття потреби Сил Оборони, – зазначив Камишін.

За словами міністра, Україна й надалі залишається залежною від зовнішніх поставок партнерів, проте задача президента – нарощувати виробничі спроможності далі та викуповувати у вітчизняних виробників все, що вони можуть виробити.

Також Міноборони озвучило підхід до формування потреби на 2024 рік та порядку контрактації.

Позиція міноборони конструктивна і зрозуміла – наявних в бюджеті на цей час коштів вистачає на контрактацію приблизно половини спроможностей вітчизняного ринку наступного року. А ще є перехідні контракти та необхідність закуповувати певну номенклатуру за кордоном, – йдеться в повідомленні.

Додається, що у зустрічі взяли участь більше 30 найбільших приватних виробників, ключові асоціації, а також державні заводи, які висловили ряд поточних проблем в галузі, а саме спрощення процедур, доступне кредитування, та інше.

Чи є в України аналог "шахедів"

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін підтвердив, що в Україні виробляється безпілотник-камікадзе, який здатен літати на 1000 кілометрів.

Виробляється. Зокрема у кооперації з іноземними партнерами. Де саме я розповідати не буду з міркувань безпеки. Головне, що вони літають і вибухають, а Сили оборони їх замовляють. Це ж чудово!

На питання чи є цей безпілотник аналогом іранських "шахедів", Сметанін сказав, що в Україні є такі аналоги, але є й потужніші моделі.

В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками.

Він уточнив, що рекордом серед українських безпілотників є бойовий виліт на приблизно тисячу кілометрів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні
Rheinmetall домовився з "Укроборонпромом" про ремонт танків в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уряд погодив призначення нового очільника "Укроборонпрому". Хто ним став
Уряд погодив призначення нового очільника "Укроборонпрому". Хто ним став
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ударні дрони дальністю 1 тис км. В "Укроборонпромі" підтвердили серійне виробництво
Герман Сметанін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм