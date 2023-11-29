Украинская певица KOLA тайно вышла замуж — видео

Известная украинская певица Анастасия Прудиус (KOLA) не привыкла поделиться с фанатами подробностями личной жизни. Однако в последнем интервью впервые откровенно призналась, что недавно тайно вышла замуж.

Певица KOLA больше не холостячка

По словам артистки, она обручилась с иностранцем, которого зовут Вячеслав - сейчас он живет в Израиле, где, как известно, идет война.

Избранник Анастасии старше звезды на 13 лет.

KOLA рассказала, что познакомилась с будущим мужем летом 2022 года на благотворительном концерте в Израиле, который он организовывал.

Я никогда не думала, что выйду замуж за иностранца. Я никогда не искала иностранца. Я вышла с вытянутыми коленями и в кепке, рыдала весь день из-за войны. Я совсем не ожидала этой встречи, – признается звезда. Поделиться

По словам певицы, на самом деле ее муж родился в украинском Днепре, но переехал в Израиль еще ребенком.

Что интересно, он не только свободно владеет ивритом и английским, но и понимает украинский и продолжает его изучать.

Как певице KOLA сделали предложение

Как признается KOLA, это произошло в начале 2023 в Израиле во время прогулки.

Сначала она даже не понимала, что происходит, ведь Вячеслав очень долго о чем-то говорил.

Потом просто открывается эта коробочка и он спрашивает, буду ли я его женой. Я просто подняла глаза, начала нервничать и пять минут у нас разговор. Предложения вообще не ожидала. Потом через пять минут подошел его друг с букетом роз и тогда уже я сказала “да”, – поделилась исполнительница. Поделиться

Свадьба пары проходила в Праге в кругу самых родных людей.