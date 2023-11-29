Украинская певица KOLA тайно вышла замуж — видео

Известная украинская певица Анастасия Прудиус (KOLA) не привыкла поделиться с фанатами подробностями личной жизни. Однако в последнем интервью впервые откровенно призналась, что недавно тайно вышла замуж.
Певица KOLA больше не холостячка
По словам артистки, она обручилась с иностранцем, которого зовут Вячеслав - сейчас он живет в Израиле, где, как известно, идет война.
Избранник Анастасии старше звезды на 13 лет.
KOLA рассказала, что познакомилась с будущим мужем летом 2022 года на благотворительном концерте в Израиле, который он организовывал.
По словам певицы, на самом деле ее муж родился в украинском Днепре, но переехал в Израиль еще ребенком.
Что интересно, он не только свободно владеет ивритом и английским, но и понимает украинский и продолжает его изучать.
Как певице KOLA сделали предложение
Как признается KOLA, это произошло в начале 2023 в Израиле во время прогулки.
Сначала она даже не понимала, что происходит, ведь Вячеслав очень долго о чем-то говорил.
Свадьба пары проходила в Праге в кругу самых родных людей.
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