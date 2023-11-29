Українська співачка KOLA таємно вийшла заміж — відео
Категорія
Шоу-бізнес
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Українська співачка KOLA таємно вийшла заміж — відео

Анастасія Прудіус (KOLA)
Джерело:  Маша Єфросиніна

Відома українська співачка Анастасія Прудіус (KOLA) не звикла ділитися з фанатами подробицями особистого життя. Однак в останньому інтерв'ю вперше відверто зізналася, що неодавно таємно одружилася.

Співачка KOLA більше не холостячка

За словами артистки, вона побралася з іноземцем, якого звати В'ячеслав - зараз він живе в Ізраїлі, де, як відомо, триває війна.

Обранець зірки старший за неї на 13 років.

KOLA розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком влітку 2022 року на благодійному концерті в Ізраїлі, який він організовував.

Я ніколи не думала, що вийду заміж за іноземця. Я ніколи не шукала іноземця. Я вийшла з витягнутими колінами та в кепці, ридала весь день через війну. Я зовсім не чекала цієї зустрічі, – зізнається зірка.

За словами співачки, насправді її чоловік народився в українському Дніпрі, але переїхав до Ізраїлю ще дитиною.

Що цікаво, він не лише вільно володіє івритом та англійською, а також розуміє українську й продовжує її вивчати.

Як відбувалося освідчення

Як зізнається KOLA, це сталося на початку 2023 року в Ізраїлі під час прогулянки.

Спочатку вона навіть не розуміла, що відбувається, адже В'ячеслав дуже довго про щось говорив.

Потім просто відкривається ця коробочка і він запитує, чи буду я його дружиною. Я просто підняла очі, почала нервувати та п'ять хвилин у нас розмова. Пропозиції взагалі не очікувала. Потім за п'ять хвилин підійшов його друг із букетом троянд і тоді уже я сказала так, – поділилася виконавиця.

Весілля пари відбувалося в Празі у колі найрідніших людей.

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Категорія
Світ
Дата публікації
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