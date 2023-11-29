Українська співачка KOLA таємно вийшла заміж — відео

Відома українська співачка Анастасія Прудіус (KOLA) не звикла ділитися з фанатами подробицями особистого життя. Однак в останньому інтерв'ю вперше відверто зізналася, що неодавно таємно одружилася.
Співачка KOLA більше не холостячка
За словами артистки, вона побралася з іноземцем, якого звати В'ячеслав - зараз він живе в Ізраїлі, де, як відомо, триває війна.
Обранець зірки старший за неї на 13 років.
KOLA розповіла, що познайомилася з майбутнім чоловіком влітку 2022 року на благодійному концерті в Ізраїлі, який він організовував.
За словами співачки, насправді її чоловік народився в українському Дніпрі, але переїхав до Ізраїлю ще дитиною.
Що цікаво, він не лише вільно володіє івритом та англійською, а також розуміє українську й продовжує її вивчати.
Як відбувалося освідчення
Як зізнається KOLA, це сталося на початку 2023 року в Ізраїлі під час прогулянки.
Спочатку вона навіть не розуміла, що відбувається, адже В'ячеслав дуже довго про щось говорив.
Весілля пари відбувалося в Празі у колі найрідніших людей.
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