Украинская танцовщица Mamasita впервые стала мамой — трогательное фото

Украинская звезда тверка Мария Скорченко, она же блоггер Mamasita стала матерью.
Главные тезисы
- Mamasita стала мамой и опубликовала щемящее изображение с дочерью и мужем.
- Фанаты восторженно реагируют на счастливые моменты в жизни любимой звезды и радуются вместе с ней.
- Украинское шоу-бизнес получил еще одного прекрасного малыша, который несомненно будет знаменит уже сейчас.
Mamasita стала мамой
В своем Instagram женщина опубликовала фото, на котором показалась с новорожденным и своим мужем Александром.
Дочь получила имя Майя.
Джамала в третий раз стала мамой
Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.
Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.
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