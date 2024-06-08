Украинская танцовщица Mamasita впервые стала мамой — трогательное фото

Mamasita стала мамой

В своем Instagram женщина опубликовала фото, на котором показалась с новорожденным и своим мужем Александром.

Дочь получила имя Майя.

Sasha + Masha = Maya, — написала Мария Скорченко. Поделиться

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка. Поделиться

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.