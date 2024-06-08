Украинская танцовщица Mamasita впервые стала мамой — трогательное фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинская танцовщица Mamasita впервые стала мамой — трогательное фото

Украинская танцовщица Mamasita впервые стала мамой — трогательное фото
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Источник:  Instagram

Украинская звезда тверка Мария Скорченко, она же блоггер Mamasita стала матерью.

Главные тезисы

  • Mamasita стала мамой и опубликовала щемящее изображение с дочерью и мужем.
  • Фанаты восторженно реагируют на счастливые моменты в жизни любимой звезды и радуются вместе с ней.
  • Украинское шоу-бизнес получил еще одного прекрасного малыша, который несомненно будет знаменит уже сейчас.

Mamasita стала мамой

В своем Instagram женщина опубликовала фото, на котором показалась с новорожденным и своим мужем Александром.

Дочь получила имя Майя.

Sasha + Masha = Maya, — написала Мария Скорченко.

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка.

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.

Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а потом уже можно в роддом, — поделилась артистка.

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