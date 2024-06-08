Українська танцівниця Mamasita вперше стала мамою — щемливі фото

Українська зірка тверку Марія Скорченко, вона ж блогерка Mamasita стала матір'ю.
Головні тези:
- Mamasita стала мамою та опублікувала щемливе зображення з донькою та чоловіком.
- Фанати захоплено реагують на щасливі моменти в житті улюбленої зірки і радіють разом з нею.
- Українське шоу-бізнес отримав ще одного прекрасного малюка, який без сумніву буде знаменитим вже зараз.
Mamasita стала мамою
У своєму Instagram жінка опублікувала фото, на якому показалась з новонародженою дитиною та своїм чоловіком Олександром.
Дочка одержала ім'я Майя.
Джамала втретє стала мамою
Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.
Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.
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