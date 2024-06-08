Українська танцівниця Mamasita вперше стала мамою — щемливі фото
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Українська танцівниця Mamasita вперше стала мамою — щемливі фото

Mamasita
Джерело:  Instagram

Українська зірка тверку Марія Скорченко, вона ж блогерка Mamasita стала матір'ю.

Головні тези:

  • Mamasita стала мамою та опублікувала щемливе зображення з донькою та чоловіком.
  • Фанати захоплено реагують на щасливі моменти в житті улюбленої зірки і радіють разом з нею.
  • Українське шоу-бізнес отримав ще одного прекрасного малюка, який без сумніву буде знаменитим вже зараз.

Mamasita стала мамою

У своєму Instagram жінка опублікувала фото, на якому показалась з новонародженою дитиною та своїм чоловіком Олександром.

Дочка одержала ім'я Майя.

Sasha + Masha = Maya, — написала Марія Скорченко.

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся.

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.

Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий, — поділилася артистка.

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