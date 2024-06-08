Українська танцівниця Mamasita вперше стала мамою — щемливі фото

Mamasita стала мамою

У своєму Instagram жінка опублікувала фото, на якому показалась з новонародженою дитиною та своїм чоловіком Олександром.

Дочка одержала ім'я Майя.

Sasha + Masha = Maya, — написала Марія Скорченко. Поширити

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся. Поширити

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.