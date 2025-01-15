Украинская учительница Леся Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025

Учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк стала финалисткой мировой премии для учителей Global Teacher Prize 2025 года.
Главные тезисы
- Леся Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025 за вклад в Новую украинскую школу и работу в начальных классах.
- Global Teacher Prize отмечает учителей со всего мира, вносящих выдающийся вклад в профессию.
- Украинские педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже в необычных условиях, что подчеркивает важность их роли в обществе
- Global Teacher Prize признает усилия учителей на мировом уровне, подчеркивая значимость их работы.
Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025
Леся Павлюк — учительница-методистка, тренер Новой украинской школы (НУШ), соавтор методических пособий с грифом МОН и многократная финалистка престижных образовательных премий. Она дважды входила в ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine — в 2020 и 2021 годах. Сейчас Леся работает в лицее №7 Ивано-Франковского городского совета.
Global Teacher Prize — это мировая ежегодная премия для учителей, внесших выдающийся вклад в профессию. Премия основана фондом The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что их усилия стоят того, чтобы быть признаны на самом высоком уровне.
Украинец впервые попал в финал Global Teacher Prize
В десятку лучших учителей мира по версии самой престижной мировой премии для педагогов Global Teacher Prize 2023 впервые попал участник из Украины.
Лауреатом стал учитель украинского языка и литературы и победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков.
Своим достижением Артур Пройдаков стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны.
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