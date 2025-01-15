Украинская учительница Леся Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025
Категория
Украина
Дата публикации

Украинская учительница Леся Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025

Global Teacher Prize
Павлюк
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Учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк стала финалисткой мировой премии для учителей Global Teacher Prize 2025 года.

Главные тезисы

  • Леся Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025 за вклад в Новую украинскую школу и работу в начальных классах.
  • Global Teacher Prize отмечает учителей со всего мира, вносящих выдающийся вклад в профессию.
  • Украинские педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже в необычных условиях, что подчеркивает важность их роли в обществе
  • Global Teacher Prize признает усилия учителей на мировом уровне, подчеркивая значимость их работы.

Павлюк стала финалисткой Global Teacher Prize 2025

Леся Павлюк — учительница-методистка, тренер Новой украинской школы (НУШ), соавтор методических пособий с грифом МОН и многократная финалистка престижных образовательных премий. Она дважды входила в ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine — в 2020 и 2021 годах. Сейчас Леся работает в лицее №7 Ивано-Франковского городского совета.

Леся Павлюк

Мир должен слышать о несокрушимости, устойчивости и адаптивности украинского образования в условиях войны. Если у меня есть возможность рассказать об этом, я сделаю все возможное. Еще несколько дней назад моя крестная желала, чтобы обо мне узнала Европа, а сегодня я узнала, что вошла в ТОП-50 лучших педагогов мира, — прокомментировала Павлюк.

Global Teacher Prize — это мировая ежегодная премия для учителей, внесших выдающийся вклад в профессию. Премия основана фондом The Varkey Foundation, чтобы подчеркнуть важность педагогов и тот факт, что их усилия стоят того, чтобы быть признаны на самом высоком уровне.

Украинец впервые попал в финал Global Teacher Prize

В десятку лучших учителей мира по версии самой престижной мировой премии для педагогов Global Teacher Prize 2023 впервые попал участник из Украины.

Лауреатом стал учитель украинского языка и литературы и победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков.

Своим достижением Артур Пройдаков стремится донести миру, что украинские учителя и педагоги продолжают качественно выполнять свою работу даже во время полномасштабной войны.

Очень трудно поверить в это и понять это. 10 человек на планете Земля. 10 педагогов. И я, украинский учитель, среди этой десятки. Это вдохновляет и мотивирует, — сказал Пройдаков.

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