Українська вчителька Леся Павлюк стала фіналісткою Global Teacher Prize 2025

Павлюк стала фіналісткою Global Teacher Prize 2025

Леся Павлюк — учителька-методистка, тренерка Нової української школи (НУШ), співавторка методичних посібників з грифом МОН та багаторазова фіналістка престижних освітніх премій. Вона двічі входила до ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine — у 2020 та 2021 роках. Наразі Леся працює в ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради.

Леся Павлюк

Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни. Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу, — прокоментувала Павлюк. Поширити

Global Teacher Prize — це світова щорічна премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано фондом The Varkey Foundation, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні.

Українець вперше потрапив до фіналу Global Teacher Prize

До десятки найкращих вчителів світу за версією найпрестижнішої світової премії для освітян Global Teacher Prize 2023 вперше потрапив учасник з України.

Лавреатом став вчитель української мови та літератури й переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков.

Своїм досягненням Артур Пройдаков прагне донести світові, що українські вчителі та освітяни продовжують якісно виконувати свою роботу навіть у часи повномасштабної війни.