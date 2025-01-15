Українська вчителька Леся Павлюк стала фіналісткою Global Teacher Prize 2025

Вчителька початкових класів з Івано-Франківська Леся Павлюк стала фіналісткою світової премії для вчителів Global Teacher Prize 2025.
Головні тези:
- Леся Павлюк стала фіналісткою Global Teacher Prize 2025 за свій внесок у Нову українську школу та роботу в початкових класах.
- Global Teacher Prize відзначає вчителів з усього світу, які роблять видатний внесок у професію.
- Українські педагоги показують незламність, стійкість та адаптивність української освіти у незвичайних умовах.
- Global Teacher Prize підкреслює важливість ролі вчителів у суспільстві та визнає їхні зусилля на світовому рівні.
Павлюк стала фіналісткою Global Teacher Prize 2025
Леся Павлюк — учителька-методистка, тренерка Нової української школи (НУШ), співавторка методичних посібників з грифом МОН та багаторазова фіналістка престижних освітніх премій. Вона двічі входила до ТОП-50 Global Teacher Prize Ukraine — у 2020 та 2021 роках. Наразі Леся працює в ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради.
Global Teacher Prize — це світова щорічна премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію засновано фондом The Varkey Foundation, щоб підкреслити важливість педагогів і той факт, що їхні зусилля варті того, аби бути визнаними на найвищому рівні.
Українець вперше потрапив до фіналу Global Teacher Prize
До десятки найкращих вчителів світу за версією найпрестижнішої світової премії для освітян Global Teacher Prize 2023 вперше потрапив учасник з України.
Лавреатом став вчитель української мови та літератури й переможець Global Teacher Prize Ukraine 2021 Артур Пройдаков.
Своїм досягненням Артур Пройдаков прагне донести світові, що українські вчителі та освітяни продовжують якісно виконувати свою роботу навіть у часи повномасштабної війни.
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