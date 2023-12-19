Украинские пилоты будут проходить обучение во Франции

Пилоты Вооруженных сил Украины на следующий год начнут прибывать во Францию для прохождения обучения в рамках военной помощи.
Что известно об обучении украинских пилотов во Франции
Как сообщили в Минобороны Франции, 15 мая 2023 года президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция предложила Украине возможность учить летчиков-истребителей совместно с рядом европейских партнеров.
В министерстве отметили, что первые украинские пилоты прибудут в начале 2024 года.
Что известно об обучении украинских пилотов
25 октября стало известно, что украинские пилоты уже совершили первые полеты на F-16, закончив обучение на авиатренажерах.
В настоящее время украинские военные продолжают обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии, Бельгии.
25 октября украинские пилоты уже начали полеты на F-16. До этого они учились на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводивших кабину самолета.
При этом 22 октября спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что украинские пилоты в ближайшее время пересядут с авиатренажеров на настоящие истребители F-16. Правда, в сопровождении инструкторов.
Напомним, что 16 мая Великобритания, Нидерланды и Франция объявили о создании «коалиции истребителей» для предоставления Украине F-16.
Позже США с союзниками подтвердили, что предоставит Украине самолеты.
В августе во время визита в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Нидерланды предоставят Украине 42 истребителя F-16.
В сентябре премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо сообщил, что его страна рассматривает передачу Украине F-16.
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