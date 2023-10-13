Команда спасателей из Украины завоевала второе место среди 17 стран-участниц на международном конкурсе в США.
Украинские спасатели заняли второе место на чемпионате мира Firefighter Challenge
Конкурс длился четыре дня. Спасатели соревновались в имитации тушения пожаров. Соревнования предусматривали 5 задач, среди которых – подъем на 5-этажную высоту, перетягивание шлангов, спасение "жертвы" и т.д.
В украинскую команду входили 7 спасателей:
Александр Баран;
Владимир Дудко;
Светлана Марусенко;
Мария Лебединская;
Роман Сильчук;
Игорь Полищук;
Максим Березнюк.
Украинцы уступили в этих соревнованиях только коллегам из Польши. Разрыв составил несколько секунд.
Председатель ГСЧС Украины Крук уволен
Кабинет Министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.
О кадровых переменах сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Клименко добавил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.
Причины увольнения Крука пока неизвестны.
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