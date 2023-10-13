Команда спасателей из Украины завоевала второе место среди 17 стран-участниц на международном конкурсе в США.

Украинские спасатели заняли второе место на чемпионате мира Firefighter Challenge

Конкурс длился четыре дня. Спасатели соревновались в имитации тушения пожаров. Соревнования предусматривали 5 задач, среди которых – подъем на 5-этажную высоту, перетягивание шлангов, спасение "жертвы" и т.д.

В украинскую команду входили 7 спасателей:

Александр Баран;

Владимир Дудко;

Светлана Марусенко;

Мария Лебединская;

Роман Сильчук;

Игорь Полищук;

Максим Березнюк.

Украинцы уступили в этих соревнованиях только коллегам из Польши. Разрыв составил несколько секунд.

Председатель ГСЧС Украины Крук уволен

Кабинет Министров уволил Сергея Крука с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, этому предшествовала внутренняя проверка в ГСЧС.

О кадровых переменах сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности главы ГСЧС. Исполнение обязанностей главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям возложено на заместителя руководителя Службы Владимира Демчука. Внутренняя проверка в ГСЧС завершена. По ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. Поделиться

Клименко добавил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям работает в штатном режиме.

Причины увольнения Крука пока неизвестны.