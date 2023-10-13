Команда рятувальників з України виборола друга місце серед 17 країн-учасниць на міжнародному конкурсі в США.

Українські рятувальники посіли друге місце на чемпіонаті світу Firefighter Challenge

Конкурс тривав чотири дні. Рятувальники змагалися в імітації гасіння пожеж. Змагання передбачали 5 завдань, серед яких - підйом на 5-поверхову висоту, перетягування шлангів, порятунок "жертви" тощо.

До української команди входили 7 рятувальників:

Олександр Баран;

Володимир Дудка;

Світлана Марусенко;

Марія Лебединська;

Роман Сильчук;

Ігор Поліщук;

Максим Березнюк.

Українці поступилися в цих змаганнях лише колегам з Польщі. Розрив становив декілька секунд.

Голову ДСНС України Крука звільнено

Кабінет Міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.

Про кадрові зміни повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Уряд ухвалив рішення про звільнення Сергія Крука з посади голови ДСНС. Виконання обов’язків голови Державної служби з надзвичайних ситуацій покладено на заступника керівника Служби Володимира Демчука.Внутрішня перевірка в ДСНС завершена. За її результатами будуть прийняті додаткові кадрові рішення. Поширити

Клименко додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.

Причини звільнення Крука поки що невідомі.