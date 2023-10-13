Команда рятувальників з України виборола друга місце серед 17 країн-учасниць на міжнародному конкурсі в США.
Українські рятувальники посіли друге місце на чемпіонаті світу Firefighter Challenge
Конкурс тривав чотири дні. Рятувальники змагалися в імітації гасіння пожеж. Змагання передбачали 5 завдань, серед яких - підйом на 5-поверхову висоту, перетягування шлангів, порятунок "жертви" тощо.
До української команди входили 7 рятувальників:
Олександр Баран;
Володимир Дудка;
Світлана Марусенко;
Марія Лебединська;
Роман Сильчук;
Ігор Поліщук;
Максим Березнюк.
Українці поступилися в цих змаганнях лише колегам з Польщі. Розрив становив декілька секунд.
Голову ДСНС України Крука звільнено
Кабінет Міністрів звільнив Сергія Крука з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій, цьому передувала внутрішня перевірка в ДСНС.
Про кадрові зміни повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Клименко додав, що Державна служба з надзвичайних ситуацій працює в штатному режимі.
Причини звільнення Крука поки що невідомі.
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