Украинский футболист Ярмоленко решил завершить спортивную карьеру — когда именно

Ярмоленко завершает футбольную карьеру

Об этом Ярмоленко заявил в комментарии YouTube-каналу "Центр футбольных новостей".

Мы побеседовали с главным тренером и президентом. Для меня было важно услышать, что я нужен как футболист. Я ни в коем случае не хочу быть в клубе за прежние заслуги. И когда я услышал тренера и президента, то понял, что они на меня рассчитывают как на боевую единицу. Поэтому подписал контракт еще на один год. Последний ли это контракт? С уверенностью могу сказать, что это мой последний год как футболиста. Андрей Ярмоленко Украинский футболист

Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. За Динамо он провел 393 матча во всех турнирах и забил 157 голов, что является третьим показателем в истории команды.

Также успел поиграть за границей за дортмундскую Боруссию, Аль-Айн и Вест Хэм.

Кроме того, он является легендой сборной Украины. В активе Андрея 125 игр и 46 забитых мячей. По обоим показателям он второй в истории. Но если не учитывать предателя Анатолия Тимощука, то именно Ярмоленко провел больше матчей за сборную.