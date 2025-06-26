Украинский футболист Ярмоленко решил завершить спортивную карьеру — когда именно

Легенда киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко заявил, что завершит карьеру после сезона-2025/26.
Главные тезисы
- Андрей Ярмоленко, легенда киевского “Динамо” и сборной Украины, решил завершить свою спортивную карьеру после сезона-2025/26.
- Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола и провел 393 матча за “Динамо”, забив 157 голов, что делает его третьим по результативности в истории клуба.
Ярмоленко завершает футбольную карьеру
Об этом Ярмоленко заявил в комментарии YouTube-каналу "Центр футбольных новостей".
Ярмоленко является воспитанником черниговского футбола. За Динамо он провел 393 матча во всех турнирах и забил 157 голов, что является третьим показателем в истории команды.
Также успел поиграть за границей за дортмундскую Боруссию, Аль-Айн и Вест Хэм.
Кроме того, он является легендой сборной Украины. В активе Андрея 125 игр и 46 забитых мячей. По обоим показателям он второй в истории. Но если не учитывать предателя Анатолия Тимощука, то именно Ярмоленко провел больше матчей за сборную.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-