Український футболіст Ярмоленко вирішив завершити спортивну кар'єру — коли саме

Легенда київського “Динамо” Андрій Ярмоленко заявив, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.
Головні тези:
- Андрій Ярмоленко розповів про своє рішення завершити футбольну кар'єру після сезону-2025/26.
- Український футболіст є великою легендою Динамо та збірної України, виступивши за кордоном за Боруссію, Аль-Айн та Вест Гем.
- Ярмоленко підписав контракт із Динамо ще на рік, та обіцяє, що це буде його останній рік як футболіста.
Ярмоленко завершує футбольну кар'єру
Про це Ярмоленко заявив у коментарі YouTube-каналу "Центр футбольних новин".
Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. За Динамо він провів 393 матчі у всіх турнірах і забив 157 голів, що є третім показником в історії команди. Попереду лише Сергій Ребров (163 голи) та Олег Блохін (265).
Також встиг пограти за кордоном за дортмундську Боруссію, Аль-Айн і Вест Гем.
Окрім цього він є легендою збірної України. В активі Андрія 125 ігор і 46 забитих м'ячів. За обома показниками він є другим в історії. Але якщо не враховувати зрадника Анатолія Тимощука, то саме Ярмоленко провів найбільше матчів за збірну.
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