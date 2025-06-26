Український футболіст Ярмоленко вирішив завершити спортивну кар'єру — коли саме

Ярмоленко завершує футбольну кар'єру

Про це Ярмоленко заявив у коментарі YouTube-каналу "Центр футбольних новин".

Ми поспілкувалися з головним тренером та президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен, як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі за колишні заслуги. І коли я почув тренера і президента, то зрозумів, що вони на мене розраховують, як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. Чи останній це контракт? З упевненістю можу сказати, що це мій останній рік, як футболіста. Андрій Ярмоленко Український футболіст

Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. За Динамо він провів 393 матчі у всіх турнірах і забив 157 голів, що є третім показником в історії команди. Попереду лише Сергій Ребров (163 голи) та Олег Блохін (265).

Також встиг пограти за кордоном за дортмундську Боруссію, Аль-Айн і Вест Гем.

Окрім цього він є легендою збірної України. В активі Андрія 125 ігор і 46 забитих м'ячів. За обома показниками він є другим в історії. Але якщо не враховувати зрадника Анатолія Тимощука, то саме Ярмоленко провів найбільше матчів за збірну.