Український футболіст Ярмоленко вирішив завершити спортивну кар'єру — коли саме
Категорія
Спорт
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Український футболіст Ярмоленко вирішив завершити спортивну кар'єру — коли саме

Ярмоленко
Джерело:  Champion

Легенда київського “Динамо” Андрій Ярмоленко заявив, що завершить кар'єру після сезону-2025/26.

Головні тези:

  • Андрій Ярмоленко розповів про своє рішення завершити футбольну кар'єру після сезону-2025/26.
  • Український футболіст є великою легендою Динамо та збірної України, виступивши за кордоном за Боруссію, Аль-Айн та Вест Гем.
  • Ярмоленко підписав контракт із Динамо ще на рік, та обіцяє, що це буде його останній рік як футболіста.

Ярмоленко завершує футбольну кар'єру

Про це Ярмоленко заявив у коментарі YouTube-каналу "Центр футбольних новин".

Ми поспілкувалися з головним тренером та президентом. Для мене було важливо почути, що я потрібен, як футболіст. Я в жодному разі не хочу бути в клубі за колишні заслуги. І коли я почув тренера і президента, то зрозумів, що вони на мене розраховують, як на бойову одиницю. Тому я підписав контракт ще на один рік. Чи останній це контракт? З упевненістю можу сказати, що це мій останній рік, як футболіста.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Український футболіст

Ярмоленко є вихованцем чернігівського футболу. За Динамо він провів 393 матчі у всіх турнірах і забив 157 голів, що є третім показником в історії команди. Попереду лише Сергій Ребров (163 голи) та Олег Блохін (265).

Також встиг пограти за кордоном за дортмундську Боруссію, Аль-Айн і Вест Гем.

Окрім цього він є легендою збірної України. В активі Андрія 125 ігор і 46 забитих м'ячів. За обома показниками він є другим в історії. Але якщо не враховувати зрадника Анатолія Тимощука, то саме Ярмоленко провів найбільше матчів за збірну.

Нагадаємо, Динамо у минулому сезоні стало чемпіоном України. На рахунку Ярмоленка 12 голів і 1 асист у 33 матчах у всіх турнірах. Вінгер продовжив контракт із клубом ще на рік.

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