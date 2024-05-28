Украинский суперхит. NYT отметил неимоверный успех спектакля "Конотопская ведьма"

Пьеса по мотивам классики литературы XIX века имеет огромный успех среди украинцев, которые видят в повести культурно-исторические отголоски того, с чем сталкиваются после двух лет войны.

Спектакль "Конотопская ведьма" стал мега-хитом в Украине во время войны

Очереди на спектакль выстроятся змейкой через квартал, и люди ждут до семи часов купить билеты в театре в центре Киева. Видео выступления собрало миллионы просмотров в сети.

Об этом пишет The New York Times.

Супер-хит — не популярный бродвейский мюзикл или серия концертов — это спектакль по классическому украинскому роману XIX века «Конотопская ведьма», и настроение любое. Вспомните начальную строчку: «Это грустно и угрюмо».

Актер спектакля Михаил Матюхин говорит, что именно это поразило украинцев, поскольку показывает, где мы сейчас живем.

Трагедия приходит и отнимает у вас все, вашу любовь и ваш дом. Поделиться

В спектакле драматизируется история казацкого вожака в украинском обществе почти 400 лет назад, когда он пытается искоренить ведьм, которых местные жители считают ответственными за засуху. Действие происходит на фоне военной угрозы со стороны царской России — то, что резонирует с сегодняшними украинцами, когда они ежедневно поглощают и часто поощряют новости о поле боя и готовятся к ракетным ударам из современной России по их городам ночью.

Актеры за кулисами перед спектаклем

Режиссер-постановщик Иван Урывский отметил, что в представлении, которое показывают в Киевском театре имени Ивана Франко, зрителей особенно увлекло ощущение приближения трагедии.

Вместо того чтобы искать побег от войны, многие украинцы собираются на спектакль, чтобы помочь осмыслить свою жизнь, сказал он.

Очень трудно переиграть строгую реальность, в которой сейчас живут украинцы, но театр должен чувствовать настроение времени и людей. Когда это удастся, тогда спектакль коснется сердец людей. Иван Урывский Режиссер

Успех спектакля также подчеркивает возобновление интереса к культурному наследию Украины после полномасштабного вторжения России в страну в феврале 2022 года, что проявилось в театре, литературе и искусстве. Это и культура казачества, полукочевого народа, населяющего степи Украины и юга России.

Когда началась война, появилась новая волна интереса к нашей истории и культуре, — рассказала Сусанна Карпенко, написавшая музыку к спектаклю. Карпенко сказала, что на нее повлияла украинская народная музыка, и она хотела обратиться к аудитории, которая стремится понять собственную культуру. «Это сейчас востребовано в Украине.

Во времена Советского Союза Россия доминировала на территории, которая сейчас является Украиной, как политически, так и культурно, а книги на украинском языке были запрещены. После распада Советского Союза Россия продолжала продвигать свое культурное влияние на Украине, покупая радио- и телестанции, газеты и книгоиздательства.

Украинцы начали отступать и утверждать более сильное чувство собственной идентичности, тенденция, которая стала снежным комом после двух российских вторжений в их страну — в Крыму и на востоке Украины в 2014 году и нападения на всю страну в 2022 году. Поделиться

Билеты на "Конотопскую ведьму" раскупают мгновенно

После вторжения яркая театральная сцена Киева, как и многие другие источники развлечений, почти пришла в упадок, потому что боевые действия и ракетные обстрелы нарушили нормальную жизнь, а миллионы людей покинули страну.

Но украинский театр вернулся. По словам основателя онлайн-платформы, которая анализирует театральные данные, театровед Сергей Винниченко, в 2023 году в Украину было поставлено 350 новых спектаклей. Это вдвое больше, чем за первый год полномасштабного вторжения, даже если это все еще значительно меньше количества спектаклей, которые были поставлены в пандемию Covid и вторжение.

«Конотопская ведьма» дебютировала прошлой весной, а шум вокруг нее рос, как и спрос на билеты в этом году. Сейчас спектакль в репертуаре театра и сейчас его не планируют завершать.

В романе и пьесе Григория Квитки-Основьяненко рассказывается о Никите Забрехе, управляющем казацком городке, который влюбляется в красавицу, а она отказывается выйти за него замуж. Страх Забрехи из-за того, что его покинули, усугубляется ужасной засухой, охватившей его город, и, злой на женщин в целом и под влиянием своего хитрого корыстного клерка, он решает, что во всем виноваты ведьмы.

Действие пьесы разворачивается в период 1600-х годов, когда царская Россия пыталась распространить свой контроль над землями, которые сегодня являются Украиной. Пока Забреха ищет ведьм, начальство приказывает ему послать воинов воевать с русскими. Поделиться

"Конотопская ведьма"

Перспектива идти на войну лишь укрепляет убеждения казаков, что их подкапывают ведьмы, и что их нужно утопить — задача, которую Забреха выполняет с беспощадной энергией вместо того, чтобы готовиться к войне.

Пьеса заканчивается тем, что крестьяне обнаруживают ведьму после утопления нескольких невинных женщин. Но ведьма смеется последней, наложив заклинание, заставляющее Забреху жениться на неприглядной женщине в деревне.

Наконец его увольняет начальство за пренебрежение своими обязанностями по подготовке к обороне от россиян.

Нынешняя война против России побудила многих молодых украинцев открыть для себя театр, сказал Евгений Нищук, руководитель театра имени Ивана Франко, ставящий классические произведения, обычно нравящиеся старшей аудитории. Поделиться

Кроме аншлага, сообщения с хештегом «Конотопская ведьма» просмотрели 35 миллионов раз в TikTok, которым пользуется преимущественно молодежь в Украине.

Кроме интереса молодежи к своей истории, говорит театровед Винниченко, из-за войны было отменено много культурных мероприятий и концертов, которые они обычно привлекают, поэтому им осталось мало возможностей для развлечений.

15-летняя Анастасия Шпиталенко посетила представление недавно вечером с компанией друзей после пятичасовой очереди, чтобы купить билеты.

Мы слышали, что это очень популярно и хотели проверить это. Поделиться

Спектакль «показывает нам, какова наша культура на самом деле», — сказала 15-летняя Дарья Филоненко, а другая, 16-летняя Анастасия Якушко, присоединилась: «Этот спектакль просто вау! Иногда, пожалуй, старое может быть интереснее нового».

Ведьмы сильно отзываются в украинской культуре и являются опорой народных обычаев. В начале войны видео из города Конотоп на северо-востоке Украины стало вирусным в сети. На нем зафиксирована женщина, которая приближалась к танку, когда российские войска продвигались в Украину. Она призывает ведьм бросить вызов солдатам.

Ты хоть знаешь, где ты? Это Конотоп», — рассказала женщина. «Каждая вторая женщина здесь ведьма», — добавила она перед тем, как сказать русскому солдату, что он будет проклят импотенцией.

Часто в кафе можно услышать украинскую попсовую песню о ведьме, которая проклинает врага, написанную поэтессой Людмилой Горовой. «Будет тебе, поразительно, то, что ведьма скажет», — говорится в тексте.

Ведьминские сувениры и футболки также распространились по Украине после двух лет войны. Один бренд одежды изготовил футболку с изображением ведьмы в камуфляже цвета хаки, летящей на противотанковой ракете, выпущенной с плеча вместо метлы. Все это способствует популярности спектакля, говорят организаторы.

Украинцев, — сказал директор театра господин Урывский, — привлекает образ ведьмы. Поделиться

Фильм "Довбуш" бьет рекорды в прокате

За 8 недель в прокате на украинском фильме "Довбуш" продали более 437 тысяч билетов.

Кассовые сборы составили 61,7 млн грн, сообщили в Госкино.

Прокат продолжается, так что успейте посмотреть историю о ребятах-опришках, которые стали за людей и свою землю и отдали самое главное, чтобы восстановить справедливость, — отметили в учреждении.

Фильм создан кинокомпанией Pronto Film при поддержке Государственного агентства Украины по кино.