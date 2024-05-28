Український суперхіт. NYT відзначив шалений успіх вистави "Конотопська відьма"

П’єса за мотивами класики літератури ХІХ століття має шалений успіх серед українців, які бачать у повісті культурно-історичні відгомони того, з чим стикаються після двох років війни.

Вистава “Конотопська відьма” стала мегахітом в Україні під час війни

Черги на виставу вишикуються змійкою через квартал, і люди чекають до семи годин, щоб купити квитки в театрі в центрі Києва. Відео виступу зібрало мільйони переглядів у мережі.

Про це пише The New York Times.

Суперхіт — не популярний бродвейський мюзикл чи серія концертів попзірки — це вистава за класичним українським романом ХІХ століття «Конотопська відьма», і настрій — будь-який. Згадайте початковий рядок: «Це сумно і похмуро».

Актор вистави Михайло Матюхін каже, що саме це вразило українців, оскільки показує, «де ми зараз живемо».

Трагедія приходить і забирає у вас все, вашу любов і ваш дім. Поширити

У виставі драматизується історія козацького ватажка в українській громаді майже 400 років тому, коли він намагається викоренити відьом, яких місцеві жителі вважають відповідальними за посуху. Дія відбувається на тлі військової загрози з боку царської Росії — те, що резонує з сьогоднішніми українцями, коли вони щодня поглинають і часто знеохочують новини про поле бою та готуються до ракетних ударів із сучасної Росії по їхніх містах уночі.

Актори за лаштунками перед виставою

Режисер-постановник Іван Уривський зазначив, що у виставі, яку показують у Київському театрі імені Івана Франка, глядачів особливо захопило відчуття наближення трагедії.

Замість того, щоб шукати втечі від війни, багато українців збираються на виставу, щоб допомогти осмислити своє життя, сказав він.

Дуже важко переграти сувору реальність, в якій зараз живуть українці, але театр має відчувати настрої часу і людей. Коли це вдасться, тоді вистава торкнеться сердець людей. Іван Уривський Режисер

Успіх вистави також підкреслює відновлення інтересу до культурної спадщини України після повномасштабного вторгнення Росії в країну в лютому 2022 року, що проявилося в театрі, літературі та мистецтві. Це й культура козацтва, напівкочового народу, що населяв степи України та півдня Росії.

Коли почалася війна, з’явилася нова хвиля інтересу до нашої історії та культури, — розповіла Сусанна Карпенко, яка написала музику до вистави. Пані Карпенко сказала, що на неї вплинула українська народна музика, і вона хотіла звернутися до аудиторії, яка прагне зрозуміти власну культуру. «Це зараз затребувано в Україні.

За часів Радянського Союзу Росія домінувала на території, яка зараз є Україною, як політично, так і культурно, а книжки українською мовою були здебільшого заборонені. Після розпаду Радянського Союзу Росія продовжувала просувати свій культурний вплив в Україні, купуючи радіо- та телестанції, газети та книговидавництва.

Українці почали відступати та утверджувати сильніше почуття власної ідентичності, тенденція, яка стала сніговим комом після двох російських вторгнень у їхню країну — у Криму та на сході України у 2014 році та нападу на всю країну у 2022 році. Поширити

Квитки на “Конотопську відьму” розкупають миттєво

Після вторгнення яскрава театральна сцена Києва, як і багато інших джерел розваг, майже занепала, бо бойові дії та ракетні обстріли порушили нормальне життя, а мільйони людей покинули країну.

Але український театр повернувся. За словами засновника онлайн-платформи, яка аналізує театральні дані, театрознавець Сергій Винниченко, у 2023 році в Україні було поставлено 350 нових вистав. Це вдвічі більше, ніж за перший рік повномасштабного вторгнення, навіть якщо це все ще значно менше, ніж кількість вистав, які були поставлені до пандемії Covid та вторгнення.

«Конотопська відьма» дебютувала минулої весни, а галас навколо неї зростав, як і попит на квитки цього року. Зараз вистава в репертуарі театру і наразі її не планують завершувати.

У романі та п’єсі Григорія Квітки-Основ’яненка розповідається про Микиту Забрьоху, управителя козацького містечка, який закохується в красуню, яка відмовляється вийти за нього заміж. Страх Забрьохи через те, що його покинули, посилюється жахливою посухою, яка охопила його місто, і, злий на жінок загалом і під впливом свого хитрого корисливого клерка, він вирішує, що в усьому винні відьми.

Дія п'єси розгортається в період 1600-х років, коли царська Росія намагалася поширити свій контроль над землями, які сьогодні є Україною. Поки Забрьоха шукає відьом, начальство наказує йому послати вояків воювати з росіянами. Поширити

“Конотопська відьма”

Перспектива йти на війну лише зміцнює переконання козаків, що їх підкопують відьми, і що їх потрібно втопити — завдання, яке Забрьоха виконує з нещадною енергією замість того, щоб готуватися до війни.

П’єса закінчується тим, що селяни виявляють відьму після того, як втопили кілька невинних жінок. Але відьма сміється останньою, наклавши заклинання, яке змушує Забрьоху одружитися з непривабливою жінкою в селі.

Нарешті його звільняє начальство за нехтування своїми обов’язками щодо підготовки до оборони від росіян.

Нинішня війна проти Росії спонукала багатьох молодих українців відкрити для себе театр, сказав Євген Нищук, керівник театру імені Івана Франка, який ставить класичні твори, які зазвичай подобаються старшій аудиторії. Поширити

Окрім аншлагу, дописи з хештегом «Конотопська відьма» переглянули 35 мільйонів разів у TikTok, яким користується переважно молодь в Україні.

Крім інтересу молоді до своєї історії, каже театрознавець пан Винниченко, через війну було скасовано багато культурних заходів і концертів, які вони зазвичай приваблюють, тому їм залишилося мало можливостей для розваг.

15-річна Анастасія Шпиталенко відвідала виставу нещодавнього вечора з компанією друзів після п’ятигодинної черги, щоб купити квитки.

Ми чули, що це дуже популярно, і хотіли перевірити це. Поширити

Вистава «показує нам, якою є наша культура насправді», — сказала 15-річна Дарія Філоненко, а інша, 16-річна Анастасія Якушко, приєдналася: «Ця вистава просто вау! Іноді, мабуть, старе може бути цікавішим за нове».

Відьми сильно відгукуються в українській культурі та є опорою її народних звичаїв. На початку війни відео з міста Конотоп на північному сході України стало вірусним у мережі. На ньому зафіксовано жінку, яка наближалася до танка, коли російські війська просувалися в Україну. Вона закликає відьом кинути виклик солдатам.

«Ти хоч знаєш, де ти? Це Конотоп», — розповіла жінка. «Кожна друга жінка тут — відьма», — додала вона перед тим, як сказати російському солдату, що він буде проклятий імпотенцією.

Часто в кав'ярнях можна почути українську попсову пісню про відьму, яка проклинає ворога, написану поетесою Людмилою Горовою. «Буде тобі, враже, те, що відьма скаже», — йдеться у тексті.

Відьомські сувеніри та футболки також поширилися по Україні після двох років війни. Один бренд одягу виготовив футболку із зображенням відьми в камуфляжі кольору хакі, яка летить на протитанковій ракеті, випущеній з плеча замість мітли. Все це сприяє популярності вистави, кажуть організатори.

Українців, — сказав директор театру пан Уривський, — приваблює образ відьми. Поширити

Фільм “Довбуш” б’є рекорди у прокаті

За 8 тижнів у прокаті на українській фільм "Довбуш" продали понад 437 тисяч квитків.

Касові збори склали 61,7 млн грн, повідомили в Держкіно.

Прокат триває, тож встигніть подивитись історію про хлопців-опришків, що стали за людей і свою землю й віддали найголовніше, аби відновити справедливість, — зазначили в установі.

Фільм створено кінокомпанією Pronto Film за підтримки Державного агентства України з питань кіно.