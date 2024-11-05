Украинский женский конгресс 2024. Объявлен лауреат премии имени Мэри О'Хейген
Категория
Украина
Дата публикации

Украинский женский конгресс 2024. Объявлен лауреат премии имени Мэри О'Хейген

Ирина Цибух
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Источник:  online.ua

В Киеве 5 ноября проходит Восьмой Украинский Женский Конгресс, в ходе которого обсуждается развитие политики гендерного равенства.

Главные тезисы

  • В рамках Восьмого Украинского Женского Конгресса обсуждается важность гендерного равенства и развитие женского лидерства в Украине.
  • Ирина Цыбух стала лауреатом премии имени Мэри О'Хейген за свои выдающиеся достижения в сфере общественной деятельности и медицины.
  • Елена Зеленская подчеркнула влияние женщин на экономическое развитие Украины, отметив значительный вклад женщин в открытие новых бизнес-проектов и участие в грантовых программах.
  • Женщины Украины активно участвуют в разных сферах жизни страны, от руководства дипломатическими миссиями до защиты родины на передовой.
  • Участницы конгресса обсудили, как женский потенциал помогает стране преодолевать вызовы, связанные с войной, и важность его восстановления и модернизации в будущем.

Что известно о Восьмом Украинском Женском Конгрессе и лауреатке премии имени Мэри О'Хейген

Мероприятие проходит под лозунгом "Женский потенциал: новые роли, новое качество".

С приветственными словами к участницам Конгресса обратились первая леди Елена Зеленская и чрезвычайная и полномочный посол США в Украине госпожа Бриджит Бринк.

Лавреаткой Отличия за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства имени Мэри О'Хейген стала известная общественная деятельница, журналистка, менеджер департамента Дирекции регионального вещания Национальной общественной телерадиокомпании Украины, парамедикиня медицинского батальона "Госпитальер" Ирина "Чека" Цыбух.

Она планировала выступить с докладом во время Конгресса, однако трагически погибла 29 мая 2024 во время ротации на Харьковском направлении.

Награду получила мать Ирины — Оксана Цыбух.

Елена Зеленская рассказала о роли женщин в развитии Украины

В своем выступлении на открытии Восьмого Украинского Женского Конгресса первая леди Елена Зеленская отметила, что в этом году в Украине 59% новых бизнес-проектов были открыты именно женщинами.

Она отметила, что по информации Минэкономики, участие женщин, участвующих в грантовой программе "Собственное дело", выросло до 48%.

22% руководителей украинских дипломатических миссий — женщины и, по данным Минобороны, почти 20% всех добровольцев — это женщины.

Сразу следует признать: этот потенциал чаще всего имеет высокую цену. Только за этот год я имела честь познакомиться с невероятными женщинами, в том числе учительницами. Например, Лариса Фесенко, которая пережила 45 суток российского карцера и после деоккупации вернулась в родную школу на Харьковщине. Или Елена Влезько, как продолжила дистанционно обучать детей из подвала родительского дома на Мирополье, что на границе с государством-агрессором, под постоянными обстрелами.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Первая леди Украины

Участницы конгресса обсудили то, как женский потенциал помогает преодолевать вызовы, связанные с войной, а также как важной составляющей восстановления и модернизации страны он может стать в будущем.

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