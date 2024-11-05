Украинский женский конгресс 2024. Объявлен лауреат премии имени Мэри О'Хейген

В Киеве 5 ноября проходит Восьмой Украинский Женский Конгресс, в ходе которого обсуждается развитие политики гендерного равенства.
Главные тезисы
- В рамках Восьмого Украинского Женского Конгресса обсуждается важность гендерного равенства и развитие женского лидерства в Украине.
- Ирина Цыбух стала лауреатом премии имени Мэри О'Хейген за свои выдающиеся достижения в сфере общественной деятельности и медицины.
- Елена Зеленская подчеркнула влияние женщин на экономическое развитие Украины, отметив значительный вклад женщин в открытие новых бизнес-проектов и участие в грантовых программах.
- Женщины Украины активно участвуют в разных сферах жизни страны, от руководства дипломатическими миссиями до защиты родины на передовой.
- Участницы конгресса обсудили, как женский потенциал помогает стране преодолевать вызовы, связанные с войной, и важность его восстановления и модернизации в будущем.
Что известно о Восьмом Украинском Женском Конгрессе и лауреатке премии имени Мэри О'Хейген
Мероприятие проходит под лозунгом "Женский потенциал: новые роли, новое качество".
С приветственными словами к участницам Конгресса обратились первая леди Елена Зеленская и чрезвычайная и полномочный посол США в Украине госпожа Бриджит Бринк.
Лавреаткой Отличия за выдающиеся достижения в сфере женского лидерства имени Мэри О'Хейген стала известная общественная деятельница, журналистка, менеджер департамента Дирекции регионального вещания Национальной общественной телерадиокомпании Украины, парамедикиня медицинского батальона "Госпитальер" Ирина "Чека" Цыбух.
Она планировала выступить с докладом во время Конгресса, однако трагически погибла 29 мая 2024 во время ротации на Харьковском направлении.
Награду получила мать Ирины — Оксана Цыбух.
Елена Зеленская рассказала о роли женщин в развитии Украины
В своем выступлении на открытии Восьмого Украинского Женского Конгресса первая леди Елена Зеленская отметила, что в этом году в Украине 59% новых бизнес-проектов были открыты именно женщинами.
Она отметила, что по информации Минэкономики, участие женщин, участвующих в грантовой программе "Собственное дело", выросло до 48%.
22% руководителей украинских дипломатических миссий — женщины и, по данным Минобороны, почти 20% всех добровольцев — это женщины.
Участницы конгресса обсудили то, как женский потенциал помогает преодолевать вызовы, связанные с войной, а также как важной составляющей восстановления и модернизации страны он может стать в будущем.
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