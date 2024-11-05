У Києві 5 листопада проходить Восьмий Український Жіночий Конгрес, під час якого обговорюють розвиток політики гендерної рівності.
Головні тези:
- Лавреаткою премії імені Мері О’Хейген стала відома громадська діячка та парамедикиня Ірина “Чека” Цибух, яка загинула за незалежність України.
- Олена Зеленська детально розповіла, як жінки впливають на розвиток України та досягають неймовірних успіхів.
- Українки активно беруть участь у різних сферах: відкривають нові бізнес-проєкти, керують дипломатичними місіями, волонтерять та боронять батьківщину на полі бою.
Що відомо про Восьмий Український Жіночий Конгрес та лавреатку премії імені Мері О’Хейген
Захід проходить під гаслом “Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість”.
Із вітальними словами до учасниць Конгресу звернулись перша леді Олена Зеленська та надзвичайна і повноважна посол США в Україні пані Бріджит Брінк.
Лавреаткою Відзнаки за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства імені Мері О’Хейген стала відома громадська діячка, журналістка, менеджерка департаменту Дирекції регіонального мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України, парамедикиня медичного батальйону “Госпітальєр” Ірина “Чека” Цибух (посмертно).
Вона планувала виступити із доповіддю під час Конгресу, однак трагічно загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.
Відзнаку отримала мати Ірини — Оксана Цибух.
Олена Зеленська розповіла про роль жінок у розвитку України
У своєму виступі на відкритті Восьмого Українського Жіночого Конгресу перша леді Олена Зеленська зазначила, що цьогоріч в Україні 59% нових бізнес-проєктів було відкрито саме жінками.
Вона зазначила, що за інформацією Мінекономіки, участь жінок, що беруть участь у грантовій програмі “Власна справа”, зросла до 48%.
22 % керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20 % усіх добровольців — це жінки.
Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.
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