У Києві 5 листопада проходить Восьмий Український Жіночий Конгрес, під час якого обговорюють розвиток політики гендерної рівності.

Що відомо про Восьмий Український Жіночий Конгрес та лавреатку премії імені Мері О’Хейген

Захід проходить під гаслом “Жіночий потенціал: нові ролі, нова якість”.

Із вітальними словами до учасниць Конгресу звернулись перша леді Олена Зеленська та надзвичайна і повноважна посол США в Україні пані Бріджит Брінк.

Лавреаткою Відзнаки за визначні досягнення у сфері жіночого лідерства імені Мері О’Хейген стала відома громадська діячка, журналістка, менеджерка департаменту Дирекції регіонального мовлення Національної суспільної телерадіокомпанії України, парамедикиня медичного батальйону “Госпітальєр” Ірина “Чека” Цибух (посмертно).

Вона планувала виступити із доповіддю під час Конгресу, однак трагічно загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку.

Відзнаку отримала мати Ірини — Оксана Цибух.

Олена Зеленська розповіла про роль жінок у розвитку України

У своєму виступі на відкритті Восьмого Українського Жіночого Конгресу перша леді Олена Зеленська зазначила, що цьогоріч в Україні 59% нових бізнес-проєктів було відкрито саме жінками.

Вона зазначила, що за інформацією Мінекономіки, участь жінок, що беруть участь у грантовій програмі “Власна справа”, зросла до 48%.

22 % керівників українських дипломатичних місій — жінки і, за даними Міноборони, майже 20 % усіх добровольців — це жінки.

Одразу треба визнати: цей потенціал найчастіше має високу ціну. Лише за цей рік я мала честь познайомитися з неймовірними жінками, зокрема вчительками. Як-от Лариса Фесенко, яка пережила 45 діб російського карцеру й після деокупації повернулася до рідної школи на Харківщині. Або Олена Влезько, як продовжила дистанційно навчати дітей із підвалу батьківської хати на Миропіллі, що на кордоні з державою-агресоркою, під постійними обстрілами. Олена Зеленська Перша леді України

Учасниці конгресу обговорили те, як жіночий потенціал допомагає долати виклики, пов’язані з війною, а також те, якою важливою складовою відбудови та модернізації країни він може стати в майбутньому.