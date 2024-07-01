Украину продолжает охватывать адская жара. Какая будет погода 2 июля
Категория
Украина
Дата публикации

Украину продолжает охватывать адская жара. Какая будет погода 2 июля

Украину продолжает охватывать адская жара. Какая будет погода 2 июля
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Источник:  Наталка Диденко

2 июля в Украине ожидается жара до +37 градусов. Однако в некоторых областях прогнозируются вечерние дожди.

Главные тезисы

 

  • Синоптики предсказывают сухую и жаркую погоду в южной части, востоке и центре Украины, с высокой пожарной опасностью.
  • Западные области столкнутся с атмосферным фронтом, принесущим охлаждение и дожди с грозами, а в северных областях сохранится жара.
  • Июль 2024 года в Украине будет теплее нормы, средняя месячная температура воздуха на 1,5-2° выше средней и осадки в пределах нормы.
  • Синоптики предупреждают о возможных кратковременных дождях, которые принесут немного прохлады, но общая температура останется выше средней.

Какая будет погода в Украине 2 июля

По прогнозу синоптики Наталии Диденко, в большинстве областей максимальная температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

Это больше касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью, — сообщила синоптика.

При этом в западные области завтра посетит атмосферный фронт, который ослабит существенно жару. На западе предполагаются +23+27 градусов.

На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контраст в зоне фронта дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град.

В северных областях завтра еще будет жарко, однако в Житомирской области станет немного легче, +27 +29 градусов. При этом в Киевской области будет около +30, а в Черниговской и Сумской областях ожидается +31+33 градуса.

По прогнозу синоптиков, в Житомирской и Киевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях сменится северо-западный, может быть порывистым.

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

Возможны кратковременные дожди, которые принесут немного прохлады. Но в целом температура останется такой же. Теплее всего будет на юге, — прогнозирует синоптикиня Диана Кривобок.

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