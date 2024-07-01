Украину продолжает охватывать адская жара. Какая будет погода 2 июля

2 июля в Украине ожидается жара до +37 градусов. Однако в некоторых областях прогнозируются вечерние дожди.

Какая будет погода в Украине 2 июля

По прогнозу синоптики Наталии Диденко, в большинстве областей максимальная температура воздуха будет достигать +32+37 градусов.

Это больше касается южной части, востока Украины и центральных областей. И в этих регионах будет преобладать сухая погода с высокой пожарной опасностью, — сообщила синоптика. Поделиться

При этом в западные области завтра посетит атмосферный фронт, который ослабит существенно жару. На западе предполагаются +23+27 градусов.

На западе пройдут дожди с грозами. Из-за значительных контраст в зоне фронта дожди будут переходить в сильные ливни, возможны шквал и град.

В северных областях завтра еще будет жарко, однако в Житомирской области станет немного легче, +27 +29 градусов. При этом в Киевской области будет около +30, а в Черниговской и Сумской областях ожидается +31+33 градуса.

По прогнозу синоптиков, в Житомирской и Киевской областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.

В Украине будет преобладать юго-западный ветер, в западных областях сменится северо-западный, может быть порывистым.

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их за мест выпадет 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.