Когда начнет спадать жара в Украине — прогноз синоптика
Категория
Украина
Дата публикации

Когда начнет спадать жара в Украине — прогноз синоптика

жара
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Источник:  Наталка Диденко

Украинцы в разных уголках страны страдают от аномальной летней жары, однако, как обещает синоптик Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.

Главные тезисы

  • Прогнозируется снижение температуры в Украине в первые дни июля, что принесет облегчение от жары.
  • Июль 2024 года будет теплее нормы, со средней месячной температурой на 1,5-2° выше среднестатистических показателей.
  • В западных регионах ожидаются кратковременные дожди.

Какая будет погода в Украине в первые дни июля

По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.

Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.

Хотя атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше, — предупреждает Наталья Диденко.

Кроме того, сообщается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.

Однако основная часть территории Украины 1 июля останется под влиянием сухой погоды с высокой пожарной опасностью.

В Киеве в понедельник также будет очень жарко, +32+34 градуса и сухо, без осадков. 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля на севере Украины жара начнет понемногу спадать. Однако на востоке и юге все еще будут держаться высокие температуры, хотя 4-5 июля немного снизится жара на Одесщине.

Наталья Диденко

Наталья Диденко

Украинская синоптик

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их выпадет около 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.

Возможны кратковременные дожди, которые принесут немного прохлады. Но в целом температура останется такой же. Теплее всего будет на юге, — прогнозирует синоптик Диана Кривобок.

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