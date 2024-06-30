Когда начнет спадать жара в Украине — прогноз синоптика

Украинцы в разных уголках страны страдают от аномальной летней жары, однако, как обещает синоптик Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.
Главные тезисы
- Прогнозируется снижение температуры в Украине в первые дни июля, что принесет облегчение от жары.
- Июль 2024 года будет теплее нормы, со средней месячной температурой на 1,5-2° выше среднестатистических показателей.
- В западных регионах ожидаются кратковременные дожди.
Какая будет погода в Украине в первые дни июля
По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.
Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.
Кроме того, сообщается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.
Однако основная часть территории Украины 1 июля останется под влиянием сухой погоды с высокой пожарной опасностью.
Какая будет погода в Украине в июле 2024 года
Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.
По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.
Что касается осадков, то их выпадет около 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.
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