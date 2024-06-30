Когда начнет спадать жара в Украине — прогноз синоптика

Украинцы в разных уголках страны страдают от аномальной летней жары, однако, как обещает синоптик Наталья Диденко, вскоре ситуация резко изменится.

Какая будет погода в Украине в первые дни июля

По словам эксперта, 1 июля максимальная температура воздуха будет достигать +30...+35 градусов, на востоке и юго-востоке кое-где до +34...+37 градусов.

Тем не менее, в западных регионах грозовые дожди все же смогут снизить температуру воздуха на несколько градусов.

Хотя атмосфера все же успеет днем разогреть воздух до +30 и даже выше, — предупреждает Наталья Диденко. Поделиться

Кроме того, сообщается, что первый день июля запомнится украинцам на западе более интенсивными дождями, которые пройдут ближе к вечеру.

Однако основная часть территории Украины 1 июля останется под влиянием сухой погоды с высокой пожарной опасностью.

В Киеве в понедельник также будет очень жарко, +32+34 градуса и сухо, без осадков. 1-2 июля в западных областях, а 3-4 июля на севере Украины жара начнет понемногу спадать. Однако на востоке и юге все еще будут держаться высокие температуры, хотя 4-5 июля немного снизится жара на Одесщине. Наталья Диденко Украинская синоптик

Какая будет погода в Украине в июле 2024 года

Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают, что в этом году июль в нашей стране будет теплее нормы.

По их словам, средняя месячная температура воздуха предполагается 20-26°, в Карпатах 16-18°, что на 1,5-2° выше нормы.

Что касается осадков, то их выпадет около 37-95 мм, а в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами будет 101-170 мм, что в пределах нормы.