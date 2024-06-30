Коли почне спадати спека в Україні — прогноз синоптикині
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли почне спадати спека в Україні — прогноз синоптикині

спека
Джерело:  Наталка Діденко

Українці в різних куточках країни потерпають від шаленої літньої спеки, однак, як обіцяє синоптикиня Наталія Діденко, незабаром ситуація різко зміниться.

Головні тези:

  • Прогнозуються зниження температури в Україні у перші дні липня, що принесе полегшення від спеки.
  • Липень 2024 року буде теплішим за норму, з середньою місячною температурою на 1,5-2° вище за середньостатистичні показники.
  • Очікуються короткочасні дощі у західних регіонах.

Якою буде погода в Україні у перші дні липня

За словами експертки, 1 липня максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 градусів.

Попри це, у західних регіонах грозові дощі все-таки зможуть знизити температуру повітря на кілька градусів.

Хоча атмосфера все ж встигне вдень розігріти повітря до +30 і навіть вище, — попереджає Наталка Діденко.

Окрім того, наголошується, що перший день липня запам’ятається українцям на заході більш інтенсивними грозовими дощами, які пройдуть ближче до вечора.

Проте основна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.

У Києві в понеділок також буде дуже спекотно, +32+34 градуси, і сухо, без опадів. 1-2 липня в західних областях, а 3-4 липня на півночі України спека почне потрошку спадати. Однак на сході та на півдні все ще триматимуться високі температури, хоча 4-5 липня трохи знизиться спека на Одещині.

Наталка Діденко

Наталка Діденко

Українська синоптикиня

Якою буде погода в Україні в липні 2024 року

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.

За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.

Можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Але загалом температура залишиться такою ж. Найтепліше буде на півдні, — прогнозує синоптикиня Діана Кривобок.

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