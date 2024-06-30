Коли почне спадати спека в Україні — прогноз синоптикині

Українці в різних куточках країни потерпають від шаленої літньої спеки, однак, як обіцяє синоптикиня Наталія Діденко, незабаром ситуація різко зміниться.
Головні тези:
- Прогнозуються зниження температури в Україні у перші дні липня, що принесе полегшення від спеки.
- Липень 2024 року буде теплішим за норму, з середньою місячною температурою на 1,5-2° вище за середньостатистичні показники.
- Очікуються короткочасні дощі у західних регіонах.
Якою буде погода в Україні у перші дні липня
За словами експертки, 1 липня максимальна температура повітря досягатиме +30...+35 градусів, на сході та південному сході подекуди до +34...+37 градусів.
Попри це, у західних регіонах грозові дощі все-таки зможуть знизити температуру повітря на кілька градусів.
Окрім того, наголошується, що перший день липня запам’ятається українцям на заході більш інтенсивними грозовими дощами, які пройдуть ближче до вечора.
Проте основна частина території України 1-го липня належатиме сухій погоді з високою пожежною небезпекою.
Якою буде погода в Україні в липні 2024 року
Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.
За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.
Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.
Більше по темі
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-