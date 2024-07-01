Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня
Категорія
Україна
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Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня

Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня
Джерело:  Наталка Діденко

2 липня в Україні очікується спека до +37 градусів. Проте в деяких областях прогнозуються вечірні дощі.

Головні тези:

 

  • Максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів, особливо у південній та східній частині країни.
  • У решті областей переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
  • Відчутне полегшення спеки очікується у західних областях, де температура буде +23 +27 градусів.
  • Прогноз на липень 2024 року показує, що місяць буде теплішим за норму, з очікуваною середньою температурою повітря 20-26°.

Якою буде погода в Україні 2 липня

За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів.

Це найбільше стосується південної частини, сходу України та центральних областей. І в цих регіонах переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою, — повідомила синоптикиня.

При цьому у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який послабить суттєво спеку. На заході передбачаються +23 +27 градусів.

На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.

У північних областях завтра ще буде спекотно, проте у Житомирській області вже стане трохи легше, +27 +29 градусів. При цьому у Київській області буде близько +30, а у Чернігівській та Сумській областях очікується +31 +33 градуси.

За прогнозом синоптиків, у Житомирській та Київській областях ввечері очікуються короткочасні грозові дощі.

В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.

Якою буде погода в Україні в липні 2024 року

Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.

За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.

Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.

Можливі короткочасні дощі, які принесуть трохи прохолоди. Але загалом температура залишиться такою ж. Найтепліше буде на півдні, — прогнозує синоптикиня Діана Кривобок.

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