Україну продовжує охоплювати пекельна спека. Якою буде погода 2 липня

2 липня в Україні очікується спека до +37 градусів. Проте в деяких областях прогнозуються вечірні дощі.
Головні тези:
- Максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів, особливо у південній та східній частині країни.
- У решті областей переважатиме суха погода з високою пожежною небезпекою.
- Відчутне полегшення спеки очікується у західних областях, де температура буде +23 +27 градусів.
- Прогноз на липень 2024 року показує, що місяць буде теплішим за норму, з очікуваною середньою температурою повітря 20-26°.
Якою буде погода в Україні 2 липня
За прогнозом синоптикині Наталії Діденко, у більшості областей максимальна температура повітря досягатиме +32 +37 градусів.
При цьому у західні області завтра завітає атмосферний фронт, який послабить суттєво спеку. На заході передбачаються +23 +27 градусів.
На заході пройдуть дощі з грозами. Через значні контрасти в зоні фронту дощі переходитимуть у сильні зливи, можливі шквал та град.
У північних областях завтра ще буде спекотно, проте у Житомирській області вже стане трохи легше, +27 +29 градусів. При цьому у Київській області буде близько +30, а у Чернігівській та Сумській областях очікується +31 +33 градуси.
За прогнозом синоптиків, у Житомирській та Київській областях ввечері очікуються короткочасні грозові дощі.
В Україні переважатиме південно-західний вітер, у західних областях поміняється на північно-західний, може бути рвучким.
Якою буде погода в Україні в липні 2024 року
Синоптики Українського гідрометцентру попереджають, що цього року липень в нашій країні буде теплішим за норму.
За їхніми словами, середня місячна температура повітря передбачається 20-26°, в Карпатах 16-18°, що на 1,5-2° вище за норму.
Щодо опадів, то їх за місць випаде 37-95 мм, а в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями буде 101-170 мм, що в межах норми.
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