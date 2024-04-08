Укрнафта пробурит еще две разведывательные скважины в западных областях
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Экономика
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Укрнафта пробурит еще две разведывательные скважины в западных областях

Нефть
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Источник:  ПАО "Укрнафта"

ПАО "Укрнафта" готовит площадку для бурения двух разведывательных скважин на западе Украины.

В Украине будут добывать больше нефти

Общая начальная добыча должна составлять 41 т нефти в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В настоящее время идет подготовка к бурению двух скважин на западе Украины.

Первоначальная добыча нефти первой скважиной должна составлять 16 т в сутки. Второй — 25 т в сутки.

По результатам 2023 года чистая прибыль компании составила 23,6 млрд грн.

"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 т

ОАО "Укрнафта" запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 т в сутки.

Гендиректор предприятия Сергей Корецкий отметил, что работы велись своим буровым вертатом компании, а в процессе бурения были задействованы разработки "Укрнафты". Отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, используемую до глубины 2013 метров.

Это позволило снизить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы, что сэкономило компании миллионы гривен.

Общая глубина новой разведывательной скважины составляет 2919 метров, начальный дебит — 51,4 тонны в сутки.

В разрезе скважины раскрыто еще три перспективных залежи в серпуховских и башкирских отложениях. Поэтому, после отработки нижележащих залежей, будет пробурена горизонтальная часть скважины с целью разработки запасов нефти залежи в башкирских отложениях, — добавил Корецкий.

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скважина

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