"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн
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Экономика
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"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн

скважина
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ПАО "Укрнафта" запустило в работу новую скважину на востоке Украины с начальным дебитом 51,4 тонн в сутки.

"Укрнафта" запустила новую скважину с суточным дебитом более 50 тонн

Гендиректор предприятия Сергей Корецкий отметил, что работы велись своим буровым вертатом компании, а в процессе бурения были задействованы разработки "Укрнафты". Отдел промышленной химии и анализа керна на основе базовой рецептуры разработал буровую промывочную жидкость, используемую до глубины 2013 метров.

Это позволило уменьшить коэффициент кавернозности ствола и минимизировать затраты на химреагенты и материалы, что сэкономило компании миллионы гривен.

Общая глубина новой разведывательной скважины составляет 2919 метров, начальный дебит – 51,4 тонны в сутки.

В разрезе скважины раскрыто еще три перспективных залежи в серпуховских и башкирских отложениях. Поэтому, после отработки нижележащих залежей, будет пробурена горизонтальная часть скважины с целью разработки запасов нефти залежи в башкирских отложениях, - добавил Корецкий.

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Обе скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурили боковой ствол, вторая – введена в эксплуатацию после бурения.

Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Чтобы восстановить скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительных более 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны, - заявил и.о. гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс. куб. м газа.

Бурение обеих скважин выполнил филиал БУ "Укрбургаз", говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, бурятся и испытываются еще несколько. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м, добавили в компании.

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