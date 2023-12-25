ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.
"Укрнафта" запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн
Гендиректор підприємства Сергій Корецький зазначив, що роботи велись власним буровим вертатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки "Укрнафти". Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.
Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.
Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт - 51,4 тонни на добу.
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини
Обидві свердловини пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурили бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.
Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис куб. м газу.
Буріння обох свердловин виконала філія БУ "Укрбургаз", йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що за останні півтора року, попри воєнний стан і пов’язані з ним складнощі, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м, додали в компанії.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-