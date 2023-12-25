ПАТ "Укрнафта" запустило в роботу нову свердловину на сході України з початковим дебітом 51,4 тонни на добу.

"Укрнафта" запустила нову свердловину з добовим дебітом понад 50 тонн

Гендиректор підприємства Сергій Корецький зазначив, що роботи велись власним буровим вертатом компанії, а в процесі буріння були задіяні розробки "Укрнафти". Відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів.

Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень.

Загальна глибина нової розвідувальної свердловини становить 2919 метрів, початковий дебіт - 51,4 тонни на добу.

В розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому, після відпрацювання нижчезалягаючих покладів, буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах, - додав Корецький. Поширити

"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини

Обидві свердловини пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурили бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.

Перша свердловина була пробурена ще у 1975 році, але з часом перейшла до бездіючого фонду через технічні ускладнення. Щоб відновити цю свердловину з високим дебітом, було прийнято рішення про буріння бічного стовбура та подальшого проведення кількох стадій гідророзриву пласта. Такий підхід виявився успішним, що забезпечило додаткових понад 100 тис куб. м блакитного палива для країни, - заявив т.в.о. гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев. Поширити

Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис куб. м газу.

Буріння обох свердловин виконала філія БУ "Укрбургаз", йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що за останні півтора року, попри воєнний стан і пов’язані з ним складнощі, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м, додали в компанії.