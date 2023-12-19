"Укргазвидобування", що входить в Групу "Нафтогаз", ввело в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які дають близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.
"Укргазвидобування" запустило дві нові свердловини
Обидві свердловини пробурені на одному родовищі: на одній з них пробурили бічний стовбур, друга - введена в експлуатацію після буріння.
Друга оціночно-експлуатаційна свердловина також дає понад 100 тис куб. м газу.
Буріння обох свердловин виконала філія БУ "Укрбургаз", йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що за останні півтора року, попри воєнний стан і пов’язані з ним складнощі, діючий фонд вже поповнили 15 нових експлуатаційних свердловин, наразі буряться та випробовуються ще кілька. Цього року родовище вперше за понад 10 років повернеться до річного видобутку понад 1 млрд куб. м, додали в компанії.
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