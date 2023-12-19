"Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

"Укргаздобыча" запустила две новые скважины

Обе скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурили боковой ствол, вторая – введена в эксплуатацию после бурения.

Первая скважина была пробурена еще в 1975 году, но со временем перешла в бездействующий фонд из-за технических осложнений. Чтобы восстановить скважину с высоким дебитом, было принято решение о бурении бокового ствола и последующего проведения нескольких стадий гидроразрыва пласта. Такой подход оказался успешным, что обеспечило дополнительных более 100 тыс. куб. м голубого топлива для страны, - заявил и.о. гендиректора "Укргаздобычи" Олег Толмачев. Поделиться

Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс. куб. м газа.

Бурение обеих скважин выполнил филиал БУ "Укрбургаз", говорится в сообщении.

Отмечается также, что за последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, бурятся и испытываются еще несколько. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м, добавили в компании.