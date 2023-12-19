"Укргаздобыча", входящая в Группу "Нафтогаз", ввела в эксплуатацию две высокодебитные скважины, которые дают около 200 тысяч кубометров газа в сутки.
"Укргаздобыча" запустила две новые скважины
Обе скважины пробурены на одном месторождении: на одной из них пробурили боковой ствол, вторая – введена в эксплуатацию после бурения.
Вторая оценочно-эксплуатационная скважина также дает более 100 тыс. куб. м газа.
Бурение обеих скважин выполнил филиал БУ "Укрбургаз", говорится в сообщении.
Отмечается также, что за последние полтора года, несмотря на военное положение и связанные с ним сложности, действующий фонд уже пополнили 15 новых эксплуатационных скважин, бурятся и испытываются еще несколько. В этом году месторождение впервые за более чем 10 лет вернется к годовой добыче более 1 млрд куб. м, добавили в компании.
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